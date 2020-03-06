İlknur Kara Okulları’nda veliler ve öğretmenler isyanda

Adana’da, bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise barındıran İlknur Kara Okulları’nda veliler ve öğretmenler, şikâyetlerini Patronların Ensesindeyiz Ağı'na anlattı.

Son günlerde Doğa Koleji’ndeki hak gasplarıyla patlak veren özel okul problemlerine İlknur Kara Okulları da dâhil oldu.

Etüt merkezi olarak başlayan İlknur Kara Okulları, farklı kademelerde hizmet veren bünyesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseyi barındıran büyük bir okula dönüştü.

Velilerden sene başında peşin para alınmasına rağmen, piyasa koşullarının ağır olduğu ileri sürülerek öğretmen ve personel maaşlarının eksik veya geç ödenmesinin kurumdaki en büyük sıkıntılardan biri olduğu iddia edildi. Ayrıca sekreter, muhasebeci, temizlik işçileri ve öğretmenlerin de sürekli değiştirildiği söyleniyor.

MAAŞLAR PATRON İSTERSE ÖDENİYOR

Okula adını veren İlknur Kara adlı patrondan talimat gelmediği takdirde maaşların ödenmemesi ve muhasebecinin ödenmeyen maaşlarla ilgili öğretmenlere herhangi bir açıklamada bulunmaması, Patronların Ensesindeyiz Ağı'na gelen şikâyetler arasında. Bir yanda maaşını alamadığı için ev kiralarını ve faturalarını ödeyemeyen öğretmenler varken diğer yanda az sayıda da olsa maaşını gününde alan öğretmenlerin olması kurumda çifte standart iddialarını da güçlendiriyor.

Diğer özel okullarda da gündeme gelen, sene başında bütün öğretmenlere ödenen eğitim-öğretim ödeneğinin bankaya yatırılıp elden geri alınması kurumda yaşanan bir diğer hukuksuzluk örneği. Öğretmnelere asgari geçim indirimi ve nöbet ücretlerinin de ödenmediği söyleniyor. Ayrıca öğretmenlerin ders yükünün de imzaladıkları sözleşmelere göre çok daha fazla olduğu da konuşuluyor.

Velilerden edinilen bilgilere göre, veliler bazen ödeme gününden önce aranıp, para isteniyor. Veliler, sene başında aldırılan kitap kolisinin maliyetinin çok üstünde olması ve sınıfların ısınma ve temizlik probleminin olduğunu da söylüyor.

Okulun kayıt sırasında "her öğrenciye belli saatlerde özel ders verme vaadi"nin de öğretmen sayısının yetersizliği nedeniyle uygulanamayacağını düşündürüyor.

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