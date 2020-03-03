1700 yıllık tarihe rezil olmak: Haydarpaşa işçileri 3 aydır maaş alamıyor

Haydarpaşa arkeolojik kazılarını sürdüren 400’ün üzerinde işçi 3 aydır maaşını alamıyor. Maaş ödemesini yapmayan firma ise Marmaray projesinin de yüklenicisi olan Kalyon, Kolin ve Cengiz'in ortak şirketi KKC MARMARAY...

Yaklaşık 1,5 yıl önce Marmaray tren hattının Haydarpaşa Garı’na bağlanacak olan bağlantı raylarının yapımı esnasında 1700 yıllık geçmişi içinde barındıran bir bölge açığa çıkmıştı.

Haydarpaşa’da ortaya çıkan tarihi bölge Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararlarıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetimine verilirken, uzman arkeologlar ve sanat tarihçileri görevlendirilmişti. Kazıların yürütülmesi için gerekli iş gücü ve çalışmaların gereği olan yardımcı yapıların inşaasını ise zaten Marmaray projesinin de yüklenicisi olan KKC MARMARAY firması üstlenmişti.

Kalyon, Kolin ve Cengiz inşaatın ortaklığıyla kurulan KKC MARMARAY, Haydarpaşa arkeolojik kazılarını 400’ün üzerinde işçi ve gerekli ekipmanlar ile sürdürürken kazı alanında çalışan işçilerden Patronların Ensesindeyiz Ağı’na (PE) bir ihbar geldi. İhbara göre, 500’e yakın işçinin tamamının 3 aydır ücretleri ödenmiyor.

PE İnşaat İşçileri Ağı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, KKC MARMARAY’ı oluşturan firmaların işçi hakları konusunda sabıkalı firmalar olduğunu hatırlatarak, konu hakkında bir çalışma başlattıklarını ve işçilerin hakları alınana kadar konu ile yakından ilgileneceklerini duyurdu.

PE İnşaat İşçileri Ağı’nın açıklaması şöyle:

“Bin yıllık tarihin tanıklığında Haydarpaşa’da bir insanlık ayıbı yaşanıyor ve biz suçluları çok yakından tanıyoruz.

Kadıköy’de iki yıla yakın bir zamandır hemen her yurtdaşımızı heyecanlandıran 1700 yıllık geçmişe ışık tutan bir çalışma sürdürülüyor. Bu çalışma ülkemizin yetistirdiği uzman arkologlar ve sanat tarihçilerinin denetiminde devam ederken ülke kamuoyu ve basını tarafından da merakla takip ediliyor.

Haydarpaşa tarihi kazılarında çok da gündeme gelmeyense burada çalışan 500 e yakın işçinin hangi koşullarda çalıştığıdır. Haydarpaşa kazıları Kalyon, Kolin ve Cengiz İnşaat ortaklığı olan KKC MARMARAY firması tarafından yürütülmektedir. Kazılarda KKC MARMARAY firmasının alt yüklenicilliğini ise Ege Yapı Ray firması üstlenmiştir. Sahada çalışan işçilerin 500’e yakını Ege Yapı Ray bünyesinde çalışmaktadır. Burada çalışan işçilerin ağırlıklı çoğunluğu kazı ve toprak işlerinde beden işçisi olarak görev üstlenmiş bulunmaktadır. İşçiler asgari ücret üzerinden ücretlendirilmektetir. Ancak işçilere yol parası verilmemekte, sahada yemek hizmeti karşılanmadığı gibi yemek parası da ödenmemektedir.

İşçiler İstanbul’un değişik emekçi semtlerinden buraya, tarihin tanıklığına, ekmek parası kazanmak için çalışmaya gelirken evden azık hazırlayarak gelmekte ve yol parasını kendi cebinden ödemek zorunda kalmaktadır. Üstelik de son 3 aydır hiç bir maaş ödemesi yapılmamışken.

Patronların Ensesindeyiz ihbar hattına ulaşan işçiler Aralık , Ocak ve Şubat maaşlarının ödenmediğini tarafımıza bildirmiş bulunmaktalar. Bizler İstanbul’un çeşitli şantiyelerinde çalışan inşaat işçileriyiz ve aşınayız; Cengiz İnşaat’ın, Kolin’in, Kalyon’un ve Ege Yapı Ray’ın işçi teri ve kanıyla beslendiğine aşınayız. Suçluları tanıyoruz ve şaşırmıyoruz.

Buradan tüm kamuoyuna seslenmek istiyoruz, Haydarpaşa tarihi kazılarında tarihin tanıklığında yaşanan bu insanlık ayıbına izin vermeyeceğiz. Bugünden itibaren Haydarpaşa kazı ve toprak işçileriyle birlikte 3 aylık ücretlerin tamamının ödenmesi, ücretlerin düzenli ve her ayın başında yatırılması, işçilerin kazanılmış ve yasal yol ve yemek masraflarının karşılanması için bir mücadele başlatıyoruz. Bu mücadeleye 1700 yıllık tarihi mirasımızda en çok da emekçilerin payı olduğunun farkından olan herkesi destek vermeye çağırıyoruz.”