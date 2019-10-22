Erdoğan: ABD sözünü tutmazsa harekat kaldığı yerden devam edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, 'ABD'nin bize verdiği sözler tutulmazsa Barış Pınarı Harekatı kaldığı yerden daha büyük bir kararlılıkla devam edecek' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda bir basın toplantısı düzenledi.

Putin ile Suriye'deki meseleleri konuşacaklarını belirten Erdoğan, "2200 kilometrekarelik alan terörden arındırıldı, 444 kilometrenin terörden temizlenmesini hedefliyoruz" dedi.

'TÜRKİYE İLE RUSYA HEMFİKİR'

ABD'nin verdiği sözlerin tutulmaması durumunda harekatın kaldığı yerden daha büyük bir kararlılıkla devam edeceğini söyleyen Erdoğan, "Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerin, Suriyelilerin vatan hasretini sonlandıracak bu projeye destek vermesini bekliyoruz. Yoksa Türkiye 8 yıldır tek başına sırtında taşıdığı bu yükü kaldıramaz. Şimdiye kadar İran'ın da katkılarıyla sahada sükunetin sağlanması için çok büyük bir çaba harcadık. Türkiye ile Rusya, terörün her türlüsüyle mücadele konusunda hemfikirdir" ifadesini kullandı.

ÇEKİLME SAYISINI AÇIKLADI

Erdoğan konuşmasına şu şekilde devam etti:

(Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 120 saatlik sürenin uzatılmasına ilişkin teklifi) Macron'dan şahsıma gelmiş teklif yok. Macron bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır görüşmelerimizi Amerika ile yürüttük.

Silahların depolandığı yerleri de tespit ettik. Bu silahlar Amerika tarafından buraya gönderildi. Burada bir terör devleti kurulacak bunun kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim? Bu adımların tamamı Suriye'nin bölünmesine de yöneliktir. Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG'ye yer yoktur. Rusya ile işbirliği içerisinde bölgemizi ayrılıkçı terör belasından kurtarmayı ümit ediyoruz.

Çekilme devam ediyor. Şu an itibariyle 700-800 kadar çekilme söz konusu oldu. Kalan 1200-1300 kadar olanın da süratla çıkmaya devam ettiği çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz, tamamı çıkacak.

'İRAN'DAN BAZI ÇATLAK SESLER ÇIKIYOR'

İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran kısa süreli 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar geçmişine varırsa nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran ile ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Bunları başta Sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. Birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılanlar yanlıştır. Bu süreçle ilgili olarak kendilerini ciddi manada kınıyorum.