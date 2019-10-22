'ABD, Putin'i petrolden uzak tutmak için Suriye'de asker bırakıyor'

ABD'nin Suriye'de asker bırakma kararını değerlendiren Times gazetesi, bu kararın nedeninin, ABD'nin Rusya'yı, Suriye'deki petrol sahalarından uzak tutmak istemesi olduğunu vurguladı. ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı ABD birliklerini bölgedeki petrol yataklarını korumak amacıyla burada bırakabileceklerini açıklamıştı.

Times gazetesi bugünkü sayısında, ABD'nin Suriye'de asker bırakma kararını değerlendirdi. Gazeteye göre bu kararın nedeni, Washington'un Rusya'yı, Suriye'deki petrol sahalarından uzak tutmak istemesi.

ABD Savunma Bakanı Esper, Suriye’nin kuzeydoğusundaki bazı ABD birliklerini bölgedeki petrol yataklarını "korumak" amacıyla burada bırakabileceklerini açıklamıştı.

Times'ta, Orta Doğu muhabiri Richard Spencer imzalı haberde, bu askerlerin nüfusun çoğunluğunu Kürtlerin oluşturduğu bölge dışında görev yapacakları ve petrol sahalarını kontrol edecekleri belirtiliyor.

Times'taki haberden bazı satırlar şöyle:

"ABD'nin özel kuvvetlerini Suriye'nin Ürdün sınırında çöldeki bir alan olan El-Tanf bölgesinde tutacağı, 150 Amerikan askerinin İran'ın Suriye'nin güneydoğusundaki milis faaliyetlerini gözlemleyeceği bildiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump da dün İsrail ve Ürdün'ün talebi üzerine, az sayıda Amerikan askerinin Suriye'de kalacağını söyledi."

'TÜRKİYE GÜVENLİ BÖLGENİN TEL ABYAD VE RESULAYN ARASINDA OLACAĞINI KABUL ETMELİ'

Times'taki haberde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmeye de değiniliyor.

Gazeteye göre Rusya, Suriye harekatının sınırlandırılmasını istiyor, Erdoğan ve Putin'in tartışacakları konu da bu olacak.

Times, "Türkiye artık, Sayın Erdoğan'ın ilan ettiği 'güvenli bölge'nin sadece Tel Abyad ve Ras'ul Ayn arasındaki 70 mil uzunluğundaki bölgede olacağını kabul etmeli. Erdoğan'ın hedeflediği 300 millik alanda değil" diyor.

TRUMP: İSRAİL VE ÜRDÜN İSTEDİ

ABD Başkanı Donald Trump kendisinin ABD askerlerini Suriye’den tamamen çekmek istediğini, ama İsrail ve Ürdün’ün, bir grup ABD askerinin kalması talebinde bulunduğunu söyledi. ABD askerlerinin Suriye’nin kuzeyinden çekilme süreci devam ederken Trump yönetiminin bu ülkedeki petrol sahalarının "korunması" için bir grup askeri bırakma seçeneğini değerlendirdiği yönünde haberler çıkmıştı.