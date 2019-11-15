Emniyet'teki Menzil örgütlenmesini yazan gazeteciye suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü, müdürlük içindeki tarikat yapılanmalarını anlatan ve Menzil örgütlenmesine dikkat çeken gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Son günlerde asılsız, mesnetsiz, karalama amacı güden iddia ve iftiralarda bulunan gazeteci Tolga Şardan hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Tolga Şardan T24’deki “Emniyet’te neler oluyor?” başlıklı yazısında son atama ve terfilerde Menzil cemaatinin etkisine dikkat çekmişti.

Şardan, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın görevden alınıp yerine Mehmet Aktaş’ın gelmesi sonrasında gerçekleştirilen bir dizi terfi ve atamaya ilişkin dikkat çeken iddiaları gündeme getirmişti.

15 Temmuz sonrası Okuyucular, Yazıcılar ile Nakşi akımdan gelen Süleymancılar, Menzilciler, Erzincan Grubu, Erzurum Kurtoğlu Grubu, İskenderpaşa Grubu gibi grupların emniyette yer tutmaya çalıştığını belirten Şardan, "Bu gruplardan Okuyucular, Yazıcılar’la birlikte son dönemde Menzilciler de diğer kurumlarda olduğu gibi emniyet teşkilatı içinde örgütlenmeye başladı. FETÖ’den doğan boşluğun doldurulması çerçevesinde bir süredir emniyette yapılan tayinlerde Menzilcilerin etkisi ‘güçlü’ biçimde hissediliyor" demişti.