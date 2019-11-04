Emniyette tarikat savaşı: Gülen'den sonra emniyetin yeni sahibi belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nı kontrol altına aldığı haberleriyle gündeme gelen Menzil tarikatının şimdi de emniyette önemli güç elde etmeye başladığı, atama ve terfileri belirlemeye başladığı öne sürüldü. Birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi ve polis okullarına yapılan müdür atamalarında Menzil tarikatının referanslarının etkili olduğu belirtiliyor.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya’nın görevden alınıp yerine Mehmet Aktaş’ın gelmesi sonrasına gerçekleştirilen bir dizi terfi ve atamaya ilişkin dikkat çeken iddialar gündeme geldi.

'MENZİLCİLER, SÜLEYMANCILAR, YAZICILAR, OKUYUCULAR...'

Tolga Şardan, t24'te yayımlanan yazısında, emniyette tarikat kavgasının yaşandığını belirtirken, "Kısa süre önce 50’ye yakın kentin emniyet müdürü değiştirilmişti. Böylece, merkez teşkilatı ve il kadrolarında yeni düzenlemeler yapıldı. Atanan müdürler yeni görevlerine başladılar. Ardından sessiz sedasız iki önemli terfi ve atama daha yapıldı. Geride bıraktığımız hafta sonunda, 123 kişiden oluşan birinci sınıf emniyet müdürleri terfisi ile 20’ye yakın polis okulu müdürünün değiştirilmesiyle ilgili kararname İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasında çıktı. Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle gündemde yer bulamayan bu iki işlemle ilgili emniyet kulislerinde çok çarpıcı iddialar konuşulmaya başlandı" dedi.

15 Temmuz sonrası Okuyucular, Yazıcılar ile Nakşi akımdan gelen Süleymancılar, Menzilciler, Erzincan Grubu, Erzurum Kurtoğlu Grubu, İskenderpaşa Grubu grupların emniyette yer tutmaya çalıştığını belirten Şardan, "Bu gruplardan Okuyucular, Yazıcılar’la birlikte son dönemde Menzilciler de diğer kurumlarda olduğu gibi emniyet teşkilatı içinde örgütlenmeye başladı. FETÖ’den doğan boşluğun doldurulması çerçevesinde bir süredir emniyette yapılan tayinlerde Menzilcilerin etkisi “güçlü” biçimde hissediliyor" dedi.

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