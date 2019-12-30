Çavuşoğlu'ndan CHP ve İYİP'e 'tezkere' ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP ve İYİP genel merkezlerini Libya tezkeresini görüşmek için ziyaret etti. CHP görüşmenin ardından tezkereye olumsuz baktıklarını açıkladı. İYİP ziyareti sonrası konuşan Çavuşoğlu, Akşener'in kendisine henüz tezkere konusunda karar vermediklerini söylediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya tezkeresini görüşmek üzere CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası şöyle konuştu:

Kendilerine tezkere ve Libya’daki son durum hakkında bilgi verdik. Aynı şekilde deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakat zaptıyla ilgili bilgi verdik.

Sayın Genel Başkan ve çalışma arkadaşlarının bazı soruları oldu onlara da cevap verdik.

CHP’yi doğrudan bilgilendirmiş olduk. Tezkere konusunda takdir onlarındır. Niye bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu aktardık.

CHP: TEZKEREYE OLUMSUZ BAKIYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında tezkereye olumsuz baktıklarını söyledi.

Çeviköz "Suriye'deki durumun Libya'da olmasını istemiyoruz. Libya'ya asker göndermek çatışmaları yaygınlaştırır. Türkiye'nin diplomasiye öncelik vermesi gerekir. Eğer çatışmalar uzarsa Libya'dan da Suriye'ye benzer göçle karşı karşıya kalınabilir: Meclis'e gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim" dedi.

Çeviköz ayrıca "Tezkerenin niteliği ve içeriği ile ilgili ya da diliyle ilgili herhangi bir bilgimiz şu anda yok. Biraz evvel Sayın Bakan, kendisine de sorulan soruya cevap verdiğinde tezkere metninin Cumhurbaşkanlığına gönderileceğini söylediler. Cumhurbaşkanlığından anladığımız kadarıyla Meclis'e sevk edilecektir. Biz de Meclis'e geldiği zaman tezkere metnini görmek istiyoruz" dedi.

İYİP KARARINI VERMEDİ

Çavuşoğlu CHP'nin ardından İYİP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Burada İYİP Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Çavuşoğlu çıkışta yaptığı açıklamada "İYİ Parti'nin karar vermediğini ve kendi aralarında müzakere edeceklerini bizzat Genel Başkan Meral Akşener söyledi" dedi.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis açıldığında Libya'ya asker göndermek için tezkereyi gündeme alacaklarını belirterek, "Asker gönderecek misiniz?' diye soruyorlar. Biz de ne diyoruz, davet edildiğimiz yere gideriz, şu anda da böyle bir davet olduğu üzere icabet ederiz. Çünkü bizim kardeşlik bağlarımız çok farklı. İnşallah Meclis açılır açılmaz asker gönderme tezkeresini Meclis'e sunacağız. Meclisimizin de onaylamasıyla Libya'daki meşru yönetime çok daha etkin bir şekilde destek verme imkânına kavuşacağız" açıklamasında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu tezkere gündemine ilişkin, "Askerlerimizin şehit olmasını, kanlarının Libya çöllerine akmasını doğru bulmuyorum, kabul etmiyorum. Yazıktır günahtır bu memlekete" demişti.