HDP'li Sezai Temelli: Tezkereye 'hayır' diyeceğiz

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Libya'ya asker gönderilmesi için Meclis'e gelecek olan tezkereye 'hayır' diyeceklerini söyledi. Temelli yerli otomobile ilişkin de, 'Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar' diye konuştu.

Partisinin Batman il kongresinde yaptığı konuşma yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Libya'ya asker gönderilmesi için Meclis'e gelecek olan tezkereye "hayır" diyeceklerini belirtti.

Temelli, "Libya tezkeresine 'hayır' diyeceğiz. Tıpkı Suriye ve Irak tezkerelerine 'hayır' dediğimiz gibi. Çünkü her tezkere hem o ülkelere yıkım getirdi hem de Türkiye'ye yıkım getirdi. Her tezkere aslında Türkiye'yi çok büyük belalara sürükledi. Türkiye'nin izlemesi gereken yegane politikası barış politikası olmalıdır" dedi.

'İSTANBUL KANALI BU ÜLKENİN GEREKSİNİMİ DEĞİLDİR'

Kanal İstanbul Projesi'ne de karşı olduklarını dile getiren Temelli, "İstanbul kanalı bu ülkenin bir gereksinimi değildir ve çok büyük maliyetleri vardır" diye konuştu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun, 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobille ilgili de konuşan Temelli şunları söyledi:

"Yok, daha ortada araba yok, İtalya'da yaptırıp getirmişler. Benim çocukluğumda bir tekerleme vardı, 'Eller aya, bizler yaya.' Şimdi bu değişti, 'Eller Mars'a, bizler pilli arabaya.' Bir pilli araba yaptılar, bunu öyle bir anlatıyor ki mucize. Araba daha ortada yok, ne zaman üretileceği belli değil. Motoru ise zaten yok ama bu yerli ve milli. Kafayı yerli ve milliye takmışlar."