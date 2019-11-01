Cavit Çağlar'ın kanalı da kapandı: 30 kişinin işine son verildi

Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Türkiye'nin ilk özel yerel televizyon kanallarından Bursa Olay TV ile Olay FM kapandı. Televizyon ve radyo çalışanı 30 kişinin işine son verildi.

Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Olay Medya bünyesindeki Olay TV ve Olay FM, yayın hayatına son verdi.

Olay TV'nin Genel Yayın Müdürü İsmail Öztat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazen gitmek gerek. Nedeni niçini olmadan bir gidiş... Dönmek mi? Nasip... Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürler" dedi.

Olay Tv Haber Müdürü Esra Türker de sosyal medya hesabında, "Bugün Bursa basınında bir devir kapandı" dedi.

Olay Medya bünyesindeki Olay Gazetesi yayın hayatına devam edereken, gazetenin bugünkü sayısında konuyla ilgili bir habere yer verilmemesi ise dikkat çekti.

'30 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ'

Bursaport'un haberine göre, Olay TV ve Olay FM'in yayın hayatına son vermesiyle ilgili olarak Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi'nden de (ÇGD) bir açıklama yapıldı. 30 kişinin işine son verildiğini duyuran ÇGD'nin açıklamasında şunlara yer verildi:

"Türkiye'de gazeteci olmak ve gazeteci kalabilmek zor, hatta çok zor... Yaşadığımız olumsuz gidişatın artık son aşamasındayız. Bir yandan mesleğimizi siyasi iktidarların emrinde bir faaliyete dönüştürmeyi amaçlayan medya patronlarıyla diğer yandan da faturasının 'ekonomik krize' kesildiği bir daralmayla mücadele ederken biz: Tünelden önceki son çıkışta, her geçen gün yeni bir haberle nefes alamaz noktaya getirildik...

Son bir hafta içerisinde yaşanan gelişmeler ise yaşadıklarımızın, yaşanacak olanların, daha da beterlerin somutlaşmış örneği. Önce Hürriyet gazetesinin tarihinde bugüne kadar görülmemiş bir şekilde; bir grup çalışanın işine son verdiğini öğrendik. Gazetecilere işten çıkarıldıkları, evlerine posta yoluyla gönderilen tebligatla haber verildi. Yine basın meslek ilkelerini koruma bilinciyle görev yapan gazeteci Faruk Bildirici'nin RTÜK üyeliğine son verildi."

'FATURA EMEKÇİLERE KESİLDİ'

"Ülke genelinde basına yönelik baskılarla; basın kuruluşlarının meslek ilkelerini ayaklar altına aldığı dolu dolu bir süreci geride bırakırken, dün de Bursa'nın amiral gemisi Olay Medya'nın televizyon ve radyo çalışanlarının son kez yayın yaptığını öğrendik 'sosyal medyadan!' Söylem o ya... Yüzlerce gazeteciye ev sahipliği yapmış, bir nevi medya okulu olarak işlev görmüş Olay TV, son yıllarda yaşanan krizler karşısında(!) ayakta kalmayı başaramadı. Cavit Çağlar tarafından 19 Aralık 1994'te kurulan Olay TV, tam 25 yıllık yayın hayatına 31 Ekim 2019 itibarıyla son verdi.

Bursa'da muhabirinden editörüne, kameramanından KJ operatörüne 30 emekçinin işine son verildi. Hepimiz biliyoruz ki yaşananlar, bir yayıncılık kültürü, anlayışı ve sorumluluğunun yok edilmesinin sonucudur. Büyük özveri ve heyecanla gecesini gündüzüne katarak çalışan basın emekçilerinin emeklerinin üzerinde büyüyen Olay TV, Bursalıların beklediği sorumluluğu hiçe sayarken, yaşanılan dönüşüm güvencesiz istihdam biçimiyle taçlandı ve fatura emekçilere kesildi ve sonlandı."