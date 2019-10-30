Hürriyet’te büyük tenkisat: 'İşletmesel nedenlerle' tebligatla kovuldular

Aydın Doğan'dan alındıktan sonra Demirören Holding'e rehin bırakılan Hürriyet gazetesinde çok sayıda çalışan işten çıkarıldı. Çalışanlar işten çıkarıldığını eve gelen tebligat ya da mail adreslerinin kapatılmasıyla öğrendi. Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ın da kendisine haber verilmeden alınan karar nedeniyle istifa ettiği iddia edildi. Hürriyet el değiştirdikten sonra bütünüyle AKP bültenine dönüştürülmüş ve büyük tiraj kaybı yaşamıştı.

Demirören grubuna ait Hürriyet gazetesinde bugün çok sayıda kişi işten çıkarıldı.

Gazetede konuşulanlara göre işten çıkarılanların sayısı henüz net değil ama yaklaşık 40 kişi olduğu belirtiliyor.

Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar’ın haberi olmadan yapılan toplu işten çıkarmalar nedeniyle istifasını yazdığı ancak “yönetim sekreteri bugün işe gelmediği için” yönetime sunamadığı ifade ediliyor.

KOVULDUKLARINI MUHTARLIKTAN ÖĞRENDİLER

İşten çıkarmaların servis şeflerine ve insan kaynaklarına dahi bilgi verilmeden yapıldığı belirtiliyor. Gruptan çıkarılan basın emekçilerinden biri soL’a yaptığı açıklamada ilk kez bu grupta böyle bir işten çıkarma yöntemi izlendiğini gördüğünü söyledi.

Kimi gazeteciler yakınlarını arayarak muhtarlıktan tebligat gelip gelmediğini sordurduklarında gazetenin gönderdiği ihbarnameyi öğrendiler. Kimi gazetecilerse işe gittiklerinde bilgisayarlarını açamadıklarını ya da e-postalarına giremediklerini görünce işten çıkarıldıklarını anladı. Bunlardan biri de Serkan Ocak oldu. Ocak sosyal medya hesabından “Gazetecilik hayatımda bunu da yaşamak varmış, mail hesabım kapatılınca Hürriyet'ten kovulduğumu öğrendim. Özetle, kovuldum ey halkım unutma bizi…” diye yazdı.

Gazetecilik hayatımda bunu da yaşamak varmış, mail hesabım kapatılınca Hürriyet'ten kovulduğumu öğrendim.

Özetle, kovuldum ey halkım unutma bizi... — Serkan Ocak (@serkanocakkk) October 30, 2019

İşten çıkartılan bir gazeteci soL’a yaptığı açıklamada kendisine gönderilen tebligatı eşinin muhtarlığa giderek aldığını belirterek tebligatta 25 Ekim tarihi itibariyle işten çıkarıldığının yazıldığını, gerekçe olarak da “işletmesel nedenler”in gösterildiğini söyledi.

ÇIKARILANLARIN ÇOĞU ÖNCEKİ DÖNEMDEN KALANLAR

Henüz gazetede kaç kişiye tebligat gittiği bilinmiyor çünkü yalnız yaşayan çalışanların evlerine gittiklerinde tebligat gelip gelmediklerini öğrenecekleri ifade ediliyor.

Öte yandan Hürriyet’te örgütlü Türkiye Gazeteciler Sendikası’nda (TGS) yarın konuyla ilgili bir toplantı yapılacağı ve toplantının ardından bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

İşten çıkarmaların Hürriyet’in el değiştirmesinin ardından “yeni” kadrolara yer açmak amacıyla yapılmış olabileceği dile getiriliyor.

Şimdiye kadar işten çıkartıldığını öğrenen isimler arasında Serkan Ocak, Banu Tuna, Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Şebnem Turhan, Aslı Barış, Esra Açıkgöz, Aydil Durgun’un olduğu öğrenildi.