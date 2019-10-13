AOÇ'de yeni yapılaşma hazırlığı!

Atatürk Orman Çiftliği’ne 2020-2022 yılları arasında 57 milyon 361 bin liraya kadar yatırım ödeneği isteme hakkı tanınması AOÇ toprakları üzerinde hızlı bir biçimde yeni yapılaşmalara girişileceği iddialarını gündeme getirdi.

Önceki gün Resmi Gazetede 2020 yılı Bütçe Çağrısı ile 2020-2022 Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi yayımlandı.

Genelgede, kamu idarelerinin 2020-2022 arasındaki üç yıllık sürede yapacakları yatırımlar için isteyebilecekleri ödeneklerin üst sınırları belirleniyor. Yeni sisteme göre istenen tutarlar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca değerlendiriliyor ve bütçe olanakları dikkate alınarak yatırım projelerine dağıtılıyor.

Atatürk Orman Çiftliği’ne 2020-2022 yılları arasında 57 milyon 361 bin liraya kadar yatırım ödeneği isteme hakkı tanınmış. Bu tutar, aşağıdaki çizelgede görüleceği üzere, 2017-2019 yılları yatırım programlarıyla öngörülen yatırım ödeneklerinden 4 kat daha çok.

Her şeyi gizlilikle yaptıkları için ne gibi yatırımlar yapmayı planladıklarını bilemiyoruz. Ancak AOÇ toprakları üzerinde hızlı bir biçimde yeni yapılaşmalara girişileceği anlaşılıyor.