Yemeksepeti işçileri: 'Günün 20 saati çalışalım mı istiyorlar?'

Trendyol ve Hepsiburada kuryelerinin ardından Yemeksepeti Banabi kuryeleri de düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için bugün kontak kapattı.

İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de eylem yapan işçiler, kötü çalışma koşullarını ve taleplerini soL'a anlattı.

'Aldığımız maaşla kira mı ödeyelim, çocuk mu büyütelim?'

İzmir depoya bağlı çalışan bir kurye, "Yaşam standartlarını kaldırabilecek bir maaş istiyoruz" diyerek, talepleri karşılanana kadar çalışmayacaklarını belirtti. İşçi şöyle konuştu:

"2019 yılında başladım. O yıl asgari ücretin çok üstünde ücret alıyorduk. 2020'de herhangi bir zam görmedik. 2021'de bize az bir zam yapıldı ama akabinde marketin yanına restoran bölümü eklendi. Mahallelerde dükkanlardan alıma başladık. Yani işyükümüz çok arttı. Buna rağmen ücretlerde iyileştirme yapılmadı. Asgari ücret zammını bize söyleyerek '4 bin 250 size yeter' dediler. 'Prim de alacaksınız' dediler ama prim de hakettiğimiz prim değil. Yaşam standartlarını kaldırabilecek bir maaş istiyoruz. Markete gittiğinde bin liraya evini dolduramıyorsun. Aldığımız maaşla kira mı ödeyelim, fatura mı? Yoksa çocuk mu büyütelim? 4 bin 250 lira maaş kimseye yetmez. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Yemeksepeti depoları olarak bugün itibariyle kontak kapattık."

'Menemen' yapan işçilere tutanak tutuldu

Başka bir işçiyse gece çalışanların yemek sorununa dikkat çekerek, "Zamanında vardiyaya gelmeyenlere, kılık kıyafetine dikkat etmeyenlere tutanak tutulduğu oluyor. Gece vardiyasında da restoranlar kapalı oluyor. Arkadaşlarımız da kendi ekipmanlarıyla gece 3'te menemen yapıp yemişler. Bu nedenle de tutanak tutuldu. İş ortamını bozuyorlarmış" diye konuştu.

'Günün 20 saati çalışalım mı istiyorlar?'

Eskişehir'de çalışan bir işçi de "Düşük zamlardan dolayı asgari ücretin altında kalan bir oran belirlendi. Zaten verdiklerini de alıyorlar bu yüzden bizde kontak kapatma kararı aldık. Eski asgari ücrete göre yapılan zam yüzde 32,7 civarı ve yeni asgari ücretin altında kalıyor" diye konuştu.

"Tüm giderleri çıkardığınız zaman cebinize ne kalıyor?" sorusuna işçi şöyle yanıt verdi:

"Açık söyleyeyim hiçbir şey kalmıyor. Evli olan çocuğu olan arkadaşlarımız var. Şu anda bir mama bir bez 300TL olmuş bunu bari baz alsınlar. Çocuk günde kaç kez bez değiştirir, en az 3 kere. Bunun dışında gidiyorsun domates alacaksın 1 kg domates olmuş 25 TL, kiralar olmuş 2 bin - 3 bin TL. Bu adamlar nasıl geçinecek, nereye çıkacak, nasıl yaşayacak? Günün 20 saati çalışalım mı istiyorlar? Ben 24 yaşındayım dışarda bir sosyal aktivitem yok, çıkamıyoruz, cebimizde para kalmıyor."

'İşveren hileyle işkolunda değişiklik yaptı'

DİSK Nakliyat İş Sendikası Şube Temsilcisi de 2021 yılının ilk aylarından itibaren Yemeksepeti Banabi'de Türkiye genelinde bir sendikal örgütlenme başlattıklarını belirtti. "O dönemde de arkadaşların pandemi döneminde yoğun bir çalışma temposu bulunuyordu. Evlerinden çıkamayan, hasta olan insanların ihtiyaçlarını taşıyan bu arkadaşlarımızın o dönemde de ciddi sıkıntıları vardı" diyen sendika temsilcisi, şöyle konuştu:

"Bir yıldır örgütlenmemiz devam ediyor ancak bildiğiniz örgütlülüğümüz belli bir seviyeye ulaştıktan sonra işveren hileyle işletmenin işkolunda değişiklik yaptı. Bununla ilgili hukuki süreç başlatılmış durumda ve zaten müfettiş raporunda yapılan hile tespit edilmiş durumda. Bakanlığın buna müdahale etmesini gerekiyor, biz bunu bekliyoruz. Arkadaşlarımızın yaptığı iş belli, motokurye işi yapıyolar. Normalde taşımacılık işkolunda olmaları gerekirken 10 numaralı iş koluna taşındılar. Aslında son bir haftadır tüm kargo ve kurye emekçilerinde bir hareketlenme bulunuyor. Bizler her zaman yanlarında olacak ve bu haklı talepleri için mücadelelerini sahipleneceğiz."