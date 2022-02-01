Yemeksepeti işçileri kontak kapattı: 'Direne direne kazanacağız!'

Trendyol ve Hepsiburada kuryelerinin ardından Yemeksepeti Banabi kuryeleri de düşük ücretler ile sendikalaşma ve prim hakları için kontak kapattı.

Geçinebilecek bir ücret zammı isteyen, sendikalaşma ve prim hakkı talep eden işçiler İstanbul'da şirketin genel merkezi önünde toplandı.

İşçiler sendikal hakların kabul edilmesini, 5500 net maaş istiyor. Genel Merkez önünde toplanan ve "Bu şirket bizim sayemizde büyüdü" diyen işçiler şirket yetkilileriyle görüşme talep etti.

İzmir'de de Alsancak'taki depo önünde toplanan işçiler, basın açıklaması yaparak "Yaşasın örgütlü mücadelemiz", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

İşçiler Bornova Hükümet Konağı önüne konvoy olarak yola çıktı.

Tüm Taşıma İşçileri Sendikasına (TÜMTİS) üye olan ve sendikalaştıkları için iş kolları değiştirilmişti.

İzmir