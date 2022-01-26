Trendyol işçileri kazandı: Mücadele ettiler, haklarını aldılar

Yalnızca yüzde 11’lik zam yapılan Trendyol işçileri kötü koşullar ve düşük ücretlere karşı İstanbul, İzmir ve Eskişehir'de pek çok noktada eylem yapmıştı.

İşçiler bugün de kontak kapattı. Trendyol Ataşehir şubelerinde çalışan emekçiler şube önünde toplandı.

İşçiler, “Boyun eğme, emeğine sahip çık” sloganları atarak seslerini duyurdu.

İstanbul'da çalışan işçiler eylem yapmak üzere şirketin Maslak'taki genel müdürlük binası önünde toplandı. Genel merkez binası önünde Patronların Ensesindeyiz'e konuşan işçiler, "Arkadaşlarımız şubelerde genel merkezin önüne gelip eylem yapmamaları için tutuluyor. Yöneticiler bunu söylüyor. 13.30'da yetkililer açıklama yapılacağını söyledi. Biz arkadaşlarımızı buraya çağırıyoruz" dedi.

"işçiler şubelerde tutuluyor. Genel merkezin önüne gelip eylem yapmamaları için yöneticiler bunu söylüyor. 13:30'da yetkililer açıklama yapılacağını söyledi. Biz işçileri buraya çağırıyoruz, #trendyol açıklamasını burada birlikte dinlemek için çağırıyoruz."#HaklarıVerTrendyol pic.twitter.com/wT4NQPeDT9 — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 26, 2022

Samsun, Mersin, Tekirdağ gibi başka pek çok ilde de işçiler bugün dağıtım yapmıyor.

📢 Trendyol Ataşehir şubelerinde çalışan emekçiler şube önünde toplandı.

“Boyun Eğme Emeğine Sahip Çık” sloganları atarak seslerini duyuran işçiler, Maslak’taki Trendyol Genel Merkezi önünde yapacakları eylem için yola çıktı. 👇#HaklarıVerTrendyol #trendyolzam #trendyol pic.twitter.com/MPPrSbxpik — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 26, 2022

Çorlu'da eylem

Trendyol emekçileri Çorlu'da da bir araya geldi.

Basın açıklaması yapan işçiler, düşük zamlara karşı taleplerini açıkladı.

Şirketten açıklama

İşçilerin eylemi sonrası şirketten açıklama geldi. Trendyol merkezi 13.30'da tüm şubelerin katıldığı bir zoom toplantısı yaptı. Burada yüzde 11 zam önerilen ve eylemlere neden olan destek paketi rakamının iyileştirildiği ifade edildi.

9 bin + KDV olan paketini yüzde 11 zamla 10 bin + KDV'ye çıkarmışlardı. Ücretler 12 bin 500 +KDV olarak güncellendi.

Öte yandan işçiler genel merkez önündeki bekleyişlerini sürdürürken, şirketten yazılı açıklama ve eylem yapan işçilerin işten atılmamasına ilişkin garanti istiyor.

İşçiler kazandı

İşçilerin taleplerinin kabul edilmesi sonrası Trendyol emekçileri şubelere dönmeye başladı.

İşçiler verdikleri mücadele sonunda önemli bir kazanım elde etti.