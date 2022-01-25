Trendyol işçileri: Hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz

Yalnızca yüzde 11’lik zam yapılan Trendyol işçileri kötü koşullar ve düşük ücretlere karşı dün İstanbul'da eylem yapmıştı.

Bugün de İstanbul Maltepe, Yenikapı, İzmir ve Eskişehir'de işçiler hakları için sokaktaydı.

Maltepe'de toplanan işçiler de bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından işçiler, soL'a açıklamalarda bulundu.

'Geçen yıla oranla çok daha düşük zam aldık'

Bir işçi, yaşadıkları hak gaspına ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'nin son zamanlardaki şartlarını herkes biliyor. Bizim giderlerimizle devlet giderleri direkt orantılı olduğu için zaten yetersiz olan ücretlere hiçbir şey karşılamayacak kadar, geçen yıla oranla çok daha düşük bir zam aldık. Bu yüzden tepkimizi dile getirmek için buraya toplandık."

'Kendi araçlarımızla çalışıyoruz, benzin dahil bütün maliyetler bize ait'

Söz alan bir diğer işçiyse şöyle konuştu:

"TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı yüzde 36. Yüzde 86 olarak açıklayan oldu. Ancak bizim aldığımız zam yüzde 11. Biz, kendi araçlarımızla çalışıyoruz. Benzini, mazotu, vergisi bütün maliyetler bize ait. Elimize 3-4 lira para geçiyor. Bu asgari ücretle çalışmaktan beter."

'Maliyetleri katınca bize asgari ücret bile kalmıyor'

Bir diğer işçiyse şunları söyledi:

"Yılbaşından 23 gün sonra zam haberini aldık, yüzde 11 gibi çok komik bir zam açıkladılar. Bu, Türkiye gerçekleriyle örtüşmeyen bir rakam. Buradaki arkadaşlar vasıfsız işçiler değil, hepsi kendi sektörlerinin bölümünde uzun yıllar çalışmış arkadaşlar. Maliyetleri hesaba katınca bize asgari ücret kalmıyor. İnsanlara bize destek vermeleri noktasında çağrıda bulunuyoruz. Gelmeyen Trendyol çalışanlarına çağrıda bulunuyoruz. Burada hukuken bir zorlama söz konusu. Haklarımız gasp ediliyor. Sözleşme Trendyol tarafından sebepsiz tek taraflı feshediliyor. Biz hakkımızı alana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

Eskişehir'den bir Trendyol emekçisi: Onlar gittikçe büyüyorlar ancak biz küçülüyoruz

Eskişehir'de soL'a konuşan bir Trendyol emekçisi de, "Bize yüzde 11 oranında zam yaptılar. Ancak bu komik bir rakam. Bu yüzden sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Aldığımız araçların borcunu önceden 10 ayda çıkarıyorduk şu anda artık 20-25 ayda anca borcunu ödeyebiliyoruz" dedi.

"Şu an zaten Türkiye’nin ekonomisinde bir araç almak çok zor o yüzden kimse bu işe girmek istemiyor. Ben Trendyol’a çok büyük ümitlerle girmiştim. Ancak şu an hakkımızı aldığımızı düşünmüyorum" diyen işçi, "Şu anda bize kalan paralarla geçinemiyoruz" diye konuştu.

'Giderlerimi çıkarınca elime 2 bin 500 lira kalıyor'

Trendyol işçisi şunları söyledi:

"Tüm giderleri çıkarınca elime 2 bin 500 lira kalıyor. Hatta kalmayan çok arkadaş da var. Benim araba borcum yok. Muhasebe giderlerimden bahsetmek istiyorum. 1864 lira muhasebe giderim. 10 taksitle kışlık lastik aldım, aylık 270 Lira ödüyorum. Bir seferlik yakıt alımım 670 lira bu bana 1 hafta bile yetmiyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödedim 712 lira taksitle ödüyorum. Onun dışında bir daha yakıt almışım 590 lira. Bizden SRC belgesi istiyorlar. Onun için kursa gittim 350 TL ona ödedim. Onların istemiş oldukları logo uygulaması var o uygulama üzerinden faturalarımız kesiliyor 400 lira ona ödedim. Araç sigortası da 182 lira, kasko 275 lira, elime 9500 lira para geçti toplamda bu ay 5127 lira giderim oldu.

4650 lira kalan param var tabii yemek parasını da biz ödüyoruz. Mesela aracım park halindeyken kaza yaptı 1500 liralık bir hasar var. Sadece spot lambası değişecek onu ödeyemedim daha. Elimde 3000 lira kalacak ama onunla hiçbir şeyimiz karşılayamıyorum. Çünkü bir sonraki ayın yakıt parasını alabilmek için bekletiyorum. Yani biz tamimiyle Trendyol’a hizmet ediyoruz.

'Üzerimdeki montu bile bana parayla verdiler, ikinci telefonu zorunlu tuttular'

Çocuk bakıyorlar. Zaten halihazırda faturalar da çok arttı. Bazen paketi hızlı teslim edebilmek için aracı şehir içinde bir yerlere park etmek zorunda kalıyoruz ve bunun için sürekli ceza yiyoruz. Bu cezaların hepsini biz karşılıyoruz. Otopark olmadığı için yol üstünde sürekli ceza yiyoruz. Aylık 500-600 lira da cezaya gidiyor. Şöyle söyleyeyim hiçbir şeyi onlar karşılamıyorlar. Şu an üzerimde gördüğünüz mont 350 lira ve bunu giymek zorundayız. Bunu bile bize parayla sattılar. İçimdeki ince tişörte bile 50 lira verdik. Daha sonra hat veriyorlar bu hattın ödemesi bize ait. İkinci bir cep telefonu almamızı zorunlu tuttular. Onu da biz ödedik. Onların istediği tarifeyi almamız gerekiyordu. Bunların hepsine para ödüyoruz. Yani her şeyin parası bizden kesiliyor. Gerçekten paraya kıyıp da bir şeye harcama yapamıyoruz. Dışarıdan hiçbir şey yiyemiyoruz. Hepimiz evimizden yemek getiriyoruz.

Eskişehir'deki eylemden

'Yemek paramız yok, tuvalete dahi gidemiyoruz'

Şu an asgari ücretle çalışanların bir yemek parası var bizim o bile yok. İnanın lavaboya bile gidemiyoruz o kadar koşturmaktan hiç aramız yok. Hiç ara vermeden sadece teslimat yapıyoruz. İstenilen sürede teslimata başlamazsak telefonla mobbinge maruz kalıyoruz. Yemek ya da kahvaltı molamız diye bir şeyimiz yok. Teslimat aldığımızı okuttuğumuz anda dağıtıma çıkmamız gerekiyor. Dinlenmek diye bir şeyimiz yok.

'Kaybolan ürünleri de biz karşılıyoruz'

İlk girdiğimden beri yüzde 600 büyüyen bir firmadan bahsediyoruz. Şu anda e-ticaretin en büyük firmasındayız. Onlar gittikçe büyüyorlar ancak biz küçülüyoruz. İlk girdiğimizde şartlar bu seviyede değildi. Nispeten daha iyi koşullarda çalışıyorduk. Önceden elimizde kalan bir para vardı şimdi o da yok. Şu anda bir çok arkadaşımın elinde hiç para kalmıyor hatta giderlerini karşılayabilmek için üzerine para ödüyorlar. Aylık 7000 TL ödemesi olan insanlar var. Bu sadece araç kredisi gerisini saymıyoruz. Sürekli giderlerimizi düşünüyoruz. Bu dar boğazda yanlış teslimat da yaparız kaza da yaparız. Bizde bir ürün kaybı olduğunda hem ürünün parasını ödüyoruz hem de örnek veriyorum ekstra 1300-1500 lira ceza ödüyoruz. Bazen kaybolan ürünler çok pahalı oluyor onları da bizim karşılamamız gerekiyor. Yani aklınıza gelen her şeyi biz ödüyoruz. Bunun üzerine yapılan zam çok komik bir rakam. En az yüzde 50 zam talep ediyoruz."