Trendyol işçilerinden eylem: 'Korkmuyoruz, hakkımızı alacağız!'

Yalnızca yüzde 11’lik zam yapılan Trendyol işçileri kötü koşullar ve düşük ücretlere karşı dün eylem yapmıştı.

Trendyol Express çalışanları kontak kapatarak kar altında İstanbul Maslak'taki şirket ofisinin önündeydi.

Bugün de Maltepe'de toplanan işçiler, basın açıklaması yaptı. Açıklamada işçiler, "Bizler bugün keyfiyetten bulunmuyoruz. Korkmuyoruz, hakkımızı alacağız! Gelmeyen Trendyol Express işçilerine de sesleniyoruz, bizler hepimizin hakkı için bağırıyoruz" dedi.

İşçiler, Maslak'a Maltepe'den konvoy şeklinde gitme kararı aldı. Konyov polis tarafından durduruldu.

İşçiler Yenikapı'da da toplanıyor

Trendyol işçileri Yenikapı'da toplanmaya başladı.

İzmir'de eylem

İzmir Bayraklı'daki Trendyol işçileri de eyleme başladı. İşçiler, "Yeterli zammı almadığımız sürece direnişe devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

İşçiler düşük zamlara karşı Bayraklı Meydanı'nda toplanmaya başlarken Patronların Ensesindeyiz Ağı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakkını arayan Trendyol işçisinin yanındayız!" dedi.

📢İzmir Bayraklı Trendyol işçileri ayağa kalkıyor!



🔴Trendyol işçileri düşük zamlara karşı Bayraklı meydanında toplanmaya başladı



Hakkını arayan Trendyol işçisinin yanındayız!#trendyolzam #trendyol#BuFaturalarÖDENMEZ pic.twitter.com/8HIOlw6a5p — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 25, 2022

Eskişehir'de eylem

Eskişehir'de de Trendyol emekçileri "Sefalet zammını kabul etmiyoruz!" diyerek sokağa çıktı. İşçiler basın açıklaması yaptı.