Trendyol işçilerinden eylem: 'Korkmuyoruz, hakkımızı alacağız!'

Yalnızca yüzde 11’lik zam yapılan Trendyol işçileri kötü koşullar ve düşük ücretlere karşı dün eylem yapmıştı.
Trendyol Express çalışanları kontak kapatarak kar altında İstanbul Maslak'taki şirket ofisinin önündeydi.
Bugün de Maltepe'de toplanan işçiler, basın açıklaması yaptı. Açıklamada işçiler, "Bizler bugün keyfiyetten bulunmuyoruz. Korkmuyoruz, hakkımızı alacağız! Gelmeyen Trendyol Express işçilerine de sesleniyoruz, bizler hepimizin hakkı için bağırıyoruz" dedi.
İşçiler, Maslak'a Maltepe'den konvoy şeklinde gitme kararı aldı. Konyov polis tarafından durduruldu.
İşçiler Yenikapı'da da toplanıyor
Trendyol işçileri Yenikapı'da toplanmaya başladı.
📢Trendyol işçileri Yenikapı'da toplanmaya başladı.— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 25, 2022
Trendyol işçisi kazanacak! #trendyolzam #trendyol#trendyolkuryezam pic.twitter.com/x5qtMnnn1e
İzmir'de eylem
İzmir Bayraklı'daki Trendyol işçileri de eyleme başladı. İşçiler, "Yeterli zammı almadığımız sürece direnişe devam etmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.
📢Trendyol emekçileri İzmir'den ses veriyor!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 25, 2022
🔴Emekçiler %10 zammı kabul etmiyor!
"Yeterli zammı almadığımız sürece direnişe devam etmeyi düşünüyoruz"#trendyolzam #trendyol#trendyolkuryezam pic.twitter.com/jeeO0SO0Zi
İşçiler düşük zamlara karşı Bayraklı Meydanı'nda toplanmaya başlarken Patronların Ensesindeyiz Ağı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hakkını arayan Trendyol işçisinin yanındayız!" dedi.
📢İzmir Bayraklı Trendyol işçileri ayağa kalkıyor!— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 25, 2022
🔴Trendyol işçileri düşük zamlara karşı Bayraklı meydanında toplanmaya başladı
Hakkını arayan Trendyol işçisinin yanındayız!#trendyolzam #trendyol#BuFaturalarÖDENMEZ pic.twitter.com/8HIOlw6a5p
Eskişehir'de eylem
Eskişehir'de de Trendyol emekçileri "Sefalet zammını kabul etmiyoruz!" diyerek sokağa çıktı. İşçiler basın açıklaması yaptı.
Eskişehir #trendyol emekçilerinin sefalet zammına karşı yaptıkları basın açıklamasında yanlarındaydık ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Emekçilerin hakkını vereceksiniz! #Eskişehir #TKP #trendyolkuryezam #patronlarınensesindeyiz pic.twitter.com/xGtfKYE7Qx— Vişnelik Semt Evi (@VisnelikE) January 25, 2022