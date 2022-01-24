Trendyol işçileri iş bıraktı

Ülkedeki genel fiyatlar ve hayat pahalılığı hızla artmaya devam ederken Trendyol Express işçileri maaşlarında sadece yüzde 11’lik zamma tanık oldu.

Düşük ücretlere tepki gösteren Trendyol Express çalışanları kontak kapatırken Maslak'taki şirket ofisinin önünde kar altında eyleme çıktı.

📢Trendyol Express işçileri düşük maaşlara karşı iş bırakma eylemi başlattı.

Hayat pahalılığının arttığı bu dönemde düşük zamları kabul etmeyen Trendyol işçilerinin yanındayız. ✊#trendyolzam #trendyol pic.twitter.com/BCaM4y0BlH — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) January 24, 2022

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