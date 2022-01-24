Trendyol işçileri iş bıraktı

Kötü koşullar ve düşük ücretlere karşı Trendyol işçileri eyleme çıktı.

Patronların Ensesindeyiz

Ülkedeki genel fiyatlar ve hayat pahalılığı hızla artmaya devam ederken Trendyol Express işçileri maaşlarında sadece yüzde 11’lik zamma tanık oldu.

Düşük ücretlere tepki gösteren Trendyol Express çalışanları kontak kapatırken Maslak'taki şirket ofisinin önünde kar altında eyleme çıktı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

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E-posta: [email protected]

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