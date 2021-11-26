Trendyol motokurye işçileri İstanbul’da eylem yaptı

Trendyol'un motokurye işçileri fazla mesai ve azalan ücretlere karşı yetkiliden dönüş alamadıklarını belirterek eylem yaptılar.

‘Efsane Cuma’ (Black Friday) indirimleri öncesi yaklaşık yüz Trendyol kuryesi kontak kapatarak Bağcılar Çiftlik Happy Center önünde toplandı. Motokurye işçileri, Bağcılar’da konvoy şeklinde eylem yaptıktan sonra Burger King önüne geçerek eylemlerini sürdürdü.

Verilen primlerin azaltıldığını, yoğun saatlerde sipariş dayatmasına maruz kaldıklarını ve yetkililerden konuyla ilgili dönüş alamadıklarına dikkat çeken kuryeler, 'İşçiyiz haklıyız kazanacağız' sloganı atarak bölgedeki tüm kuryeleri de eyleme çağırdı.