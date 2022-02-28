Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri müdahalesinde 5. güne girildi.

Gün içinde yaşanan tüm gelişmeler haberimizde:

GÜNCELLEME: 11.51

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in ofisinden yapılan açıklamada, Kiev’in, Rusya ile gerçekleştirilecek müzakerelerde ateşkes sağlanmasını ve Rusya askerlerinin Ukrayna topraklarından geri çekilmesini talep edeceği kaydedildi.

GÜNCELLEME: 11.33

Çin'den Rusya açıklaması: Sorunlar yaptırımlarla çözülemez

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, sorunları çözmek için yaptırımların kullanılmasını onaylamadığını söyledi. Bakan, yaptırımların çözüm olmaktan ziyade daha çok yeni sorunlar yaratacağını kaydederken Ukrayna'da gelişen duruma yakından ilgi gösterdiğini ve siyasi çözümü kolaylaştırmaya yönelik tüm çabaları desteklediğini söyledi.

GÜNCELLEME: 11.19

Zelenskiy İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde "önümüzdeki saatlerin kritik olduğunu" söyledi.

Bugün Ukraynalı heyetin Belarus'a Rus heyetle müzakere etmek üzere gitmesi konusunda Zelenskiy, görüşmeler sırasında Rusya'nın niyetlerine şüpheyle baktığını ifade etti.

GÜNCELLEME: 10.40

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

GÜNCELLEME: 10.35

Rus müzakere heyeti Başkanı: Rusya, Ukrayna ile mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varmak istiyor.

GÜNCELLEME: 10.20

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: Ukrayna'ya savaş uçağı verebiliriz

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya savaş uçağı temin edeceklerini söyledi.

AB'nin ilk kez üçüncü bir ülkeye silah vereceğini Borrell, "Rus Nükleer Güçleri'nin yüksek alarm seviyesini getirildiğini belirtmek gerekiyor. Putin'in savaşı yalnızca Ukrayna'ya yönelik değil. Ukrayna ordusunu desteklemek zorundayız, Çünkü eşi benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyoruz. Bu burada bitmeyecek. Tarihimizde ilk kez Avrupa Birliği üçüncü bir ülkeye silah verecek" ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME: 10.19

Rusya Savunma Bakanlığı: İki kenti kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Ukrayna'nın, başkentteki yerleşim yerlerine askeri teçhizat yerleştirerek sivilleri milliyetçilere karşı canlı kalkan olarak kullandığı" söylendi.

Açıklamada, Yetkililerin silah verdiği çeteler Kiev’de saldırganca eylemlerde bulunuyor. Rus Silahlı Kuvvetleri operasyonun başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait bin 114 askeri tesisi vurdu" denildi.

Açıklamada, "Rusya ordusu, Ukrayna’nın Berdyansk ve Energodar kentlerini kontrol altına aldı" denildi.z

GÜNCELLEME: 09.45

Donetsk Halk Cumhuriyeti yöneticisi: Seferberlik kampanyasını askıya aldık

Rossiya-24 TV'ye konuşan Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) başkanı Denis Puşilin, "Seferberlik askıya alındı, çünkü seferberlik kampanyasının hedeflendiği alanlar gerekli sayıda dolduruldu” dedi.

Öte yandan Puşilin, Ukrayna'nın geri çekildikçe Donbass'taki sivil nüfusa azami zararı vermeye çalıştığını söyledi.

Puşilin, "Durum gergin. [...] Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hâlâ sivil nüfusla savaşıyor. Bu özellikle geri çekildiklerinde hissediliyor, mümkün olduğunca fazla hasar bırakmaya çalışıyorlar." dedi. DHC topraklarının bombardımanının devam ettiğini de sözlerine ekleyen Puşilin, "Yalnızca son 24 saatte sivil nüfus arasında üç kişi öldürüldü ve altı kişi yaralandı" dedi.

GÜNCELLEME: 09.31

Belarus Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna müzakereleri için hazırlanan odanın fotoğrafını yayınladı. Birazdan görüşmelerin başlayacağını belirtti.

Bakanlığın paylaştığı görsel

Biden'dan toplantı

Ukrayna ile Rusya arasında müzakere görüşmeleri haberleri gelirken, ABD yine devreye girdi. Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Rusya'nın Ukrayna harekatı ve bu kapsamdaki "gelişmeleri" görüşmek ve "birleşik yanıtı koordine etmek" için müttefikleri ve ortaklarıyla bir görüşme yapacağını açıkladı.

'Dostlarımız var, özellikle Çin'

Batı merkezlerinden ve NATO ülkelerinden Rusya'ya dönük tepkiler devam ederken Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1'in yayınında Rusya'nın dünyada, özellikle de Çin'de hala dostları olduğunu söyledi. Rusya'nın dünyada hala dostları olup olmadığı sorusuna yanıt veren Zaharova, "Elbette var. Özellikle Çin" dedi.

'Kiev sivilleri kalkan olarak kullanıyor'

Ukrayna Özel İletişim ve Bilgi Koruma Dairesi, Pazartesi sabahı Ukrayna'nın başkenti Kiev ve ikinci büyük kenti Harkov'da patlamaların duyulduğunu açıkladı. Yapılan kısa açıklamada, Kiev'in son birkaç saat öncesine kadar sessizliğini koruduğu belirtildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise yaptığı açıklamada Kiev'in kontrolleri altında olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Rusya'nın Kiev'i işgal etme çabaları başarısız oldu" denildi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzya, Kiev'in "sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını" iddia ederken bunun şimdiye kadar Batılı politikacılar tarafından görmezden gelinen ve sıradan Ukraynalılar tarafından tanık olunmasına rağmen yabancı medyada yer almayan "uluslararası hukukun bir ihlali" olduğunu söyledi.

Fransa ve ABD'den vatandaşlarına Rusya'dan ayrılma çağrısı

Fransa ve ABD, Rusya'da bulunan vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerini istedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya’da bulunan vatandaşlarına ülkeyi "derhal" terk etmeleri çağrısında bulundu. Fransa, birçok ülkenin hava sahasını kapatması nedeniyle vatandaşlarının Rusya'yı terk etmesi gerektiğini açıkladı.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, Rusya'ya uçuşların iptal edilmesi ve birçok ülkenin hava sahalarını Rusya'ya kapatmasından ötürü ABD vatandaşlarının ülkeden "derhal ayrılmaları gerektiğini" belirtti.