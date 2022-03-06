Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında 11. gün yine çatışmalarla başladı.

Dün sabah saatlerinde Ukrayna operasyonunu durduran ve sivillerin tahliyesi için beklediğini açıklayan Rusya, bu konuda gereken adımların atılmadığını duyurarak akşam saatlerinde yeniden harekete geçmişti.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde süren harekat devam ederken, müzakerelerde üçüncü tur ise yarın gerçekleştirilecek.

Ukrayna savaşında 11. günde yaşanan tüm gelişmeler haberimizde olacak.

Güncelleme: 10.51

Lugansk Halk Cumhuriyeti, 17 Şubat-5 Mart döneminde Ukrayna ordusu tarafından bölgeye 657 kez ateş açıldığını, 6 sivilin öldüğünü, 8 sivilin yaralandığını açıkladı.

Güncelleme: 10.34

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Lugansk güçlerinin 11 yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu.

Güncelleme: 10.23

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun harekatın başlamasından bu yana Ukrayna ordusuna ait 2 bin 203 askeri altyapı unsurunu vurduğunu açıkladı.

Güncelleme: 10.05

Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü Eduard Basurin, sivillerin tahliyesi için bu sabah Mariupol ve Volnohava kentlerinde yeniden insani koridor açılacağını duyurdu.

Güncelleme: 9.53

Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna bombardımanı sonucunda son 24 saatte 15 sivilin yaralandığını açıkladı.

ABD'li yetkili Ukrayna planını açıkladı, sürgün hükümetinin yerini duyurdu

Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve başka ABD kurumlarının, Rusya'nın Ukrayna başkenti Kiev'i ele geçirme ihtimaline karşın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in başkentten ve ülkeden kaçma ihtimalini daha yüksek bir ihtimal olarak ele aldıkları kaydedildi.

Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili, "Tüm ihtimallere karşı bir yedek planlama yapıyoruz. Bunun içinde Zelenskiy'in Polonya'da sürgün hükümeti kurma senaryosu da var" dedi.

ABD Polonya'ya savaş uçağı göndereceğini iletti, karşılığında Sovyet uçaklarını istedi

ABD'nin F-16'lar karşılığında Polonya'dan Ukrayna'ya Sovyet dönemi savaş uçaklarını göndermesini istediği öne sürüldü.

ABD'nin konuyla ilgili Varşova yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtiliyor.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi: Washington'ın sloganları daha provokatif olmaya başladı

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD'nin Ukrayna'ya harekat düzenleyen Rusya'ya dönük söylemlerine ilişki açıklama yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Antonov, "Washington'da dile getirilen sloganlar giderek daha fazla sorumsuz, provokatif ve daha da önemlisi uluslararası güvenlik için oldukça riskli olmaya başladı" ifadelerini kullandı.

ABD'den dikkat çeken Venezuela adımı: Ukrayna için Venezuela'ya gittiler

Üst düzey ABD'li yetkililer Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetiyle görüşmek için dün Venezuela'ya gitti.

Reuters'in haberine göre, ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine destek veren Venezuela'nın tutumunda değişiklik olup olamayacağını görmek istiyor.

Venezuela'ya uzun süredir baskı uygulayan ABD, uzun süre sonra Venezuela'yla ilk kez bu düzeyde bir temas kuruyor.