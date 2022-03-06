ABD'nin F-16'lar karşılığında Polonya'dan Ukrayna'ya Sovyet dönemi savaş uçaklarını göndermesini istediği öne sürüldü.
ABD'nin konuyla ilgili Varşova yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtiliyor.
İsmail Sarp Aykurt
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
ABD Polonya'ya savaş uçağı göndereceğini iletti, karşılığında Sovyet uçaklarını istedi
ABD'nin Polonya'ya savaş uçağı göndereceği, karşılığında Polonya'daki Sovyet dönemi savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermesini istediği öne sürüldü.
Haber Merkezi
ABD'nin F-16'lar karşılığında Polonya'dan Ukrayna'ya Sovyet dönemi savaş uçaklarını göndermesini istediği öne sürüldü.
ABD'nin konuyla ilgili Varşova yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtiliyor.