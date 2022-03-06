ABD Polonya'ya savaş uçağı göndereceğini iletti, karşılığında Sovyet uçaklarını istedi

ABD'nin Polonya'ya savaş uçağı göndereceği, karşılığında Polonya'daki Sovyet dönemi savaş uçaklarını Ukrayna'ya göndermesini istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi

ABD'nin F-16'lar karşılığında Polonya'dan Ukrayna'ya Sovyet dönemi savaş uçaklarını göndermesini istediği öne sürüldü.

ABD'nin konuyla ilgili Varşova yönetimiyle görüşmelere başladığı belirtiliyor.

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