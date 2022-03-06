ABD'li yetkili Ukrayna planını açıkladı, sürgün hükümetinin yerini duyurdu

ABD'li Washington Post gazetesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatındaki gidişat ele alındı.

Yazıda, Ukrayna ordusunun Rus güçlere karşı şu ana kadar başarılı bir şekilde direndiği, ancak harekatın 2. haftası geride kalırken Rusya'nın saldırılarını şiddetlendirebileceği ifade edildi.

Batı'nın bu süreçte Ukrayna'ya olan desteğinin şekillenmeye başladığı belirtilen yazıda, Batı ülkelerinin Ukrayna için bir "sürgün hükümeti" kurmayı ve desteklemeyi düşündüğü belirtildi. Bazı ABD'li ve Avrupalı yetkililere göre, bu sürgün hükümeti, Rusya'ya karşı gerilla harekatları yürütebilir.

Pentagon, ABD Dışişleri Bakanlığı ve başka ABD kurumlarının, Rusya'nın Ukrayna başkenti Kiev'i ele geçirme ihtimaline karşın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in başkentten ve ülkeden kaçma ihtimalini daha yüksek bir ihtimal olarak ele aldıkları kaydedildi.

Gazeteye konuşan bir ABD'li yetkili, "Tüm ihtimallere karşı bir yedek planlama yapıyoruz. Bunun içinde Zelenskiy'in Polonya'da sürgün hükümeti kurma senaryosu da var" dedi.