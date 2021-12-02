Filozofları anlatan öğretim üyesinin savunması istendi

Amasya Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olan Girayalp Karakuş katıldığı yürüyüş nedeniyle fişlenmiş, okulda mobbing ve baskıya maruz kalmış, kendisine haber verilmeden hakkında soruşturma açılmıştı.

Girayalp Karakuş soL'a yaptığı açıklamada yine planlı olduğunu düşündüğü bir tuhaflıkla karşı karşıya kaldığını anlattı. Sömürgecilik Tarihi dersinde muhafazakar, liberal ve sosyalist düşünürleri anlatırken bir öğrencinin tepkisiyle karşılaştığını aktaran Karakuş, bunun üzerine öğrenciye isterse dersine gelmeyebileceğini hatırlatıp konuyu idareye aktarınca kendisinden savunma istendiğini dile getirdi. İdarenin konuyla, öğrencinin şikayeti üzerine ilgilendiğini söyleyen Karakuş, "Savunmam istendi ve ön inceleme başlatıldı. Soruşturma açılıp açılmamasına dekanlık karar verecek. Ancak ben olayın planlı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Karakuş süreci şöyle anlattı:

"Cuma günü Sömürgecilik Tarihi dersinde John Locke, David Hume, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes ve Karl Marx gibi muhafazakar, liberal ve sosyalist filozofların düşüncelerini anlatıyordum. Bir öğrenci dersimi anlatırken sert bir şekilde 'Bunlar ütopik şeyler. Ütopyada gezinmeye devam edin. Bu konuları derste konuşmamız bile saçma' ifadesini kullandı. Ben de kendisine bilimsel açıdan meseleyi anlatmaya çalıştım çünkü bu dersin konusunun sömürgecilik olduğunu ifade ettim ancak yine sert biçimde bunların gereksiz konular olduğunu söyledi.

Ben de 'Eğer ders sana saçma geliyorsa dersime gelmeyebilirsin, seni yok yazmayacağım' dedim. Öğrenci de 'Tamam yok yazmayacaksanız gelmem' dedi. Ben de istiyorsa çıkabileceğini söyledim. Ancak kendisi sert bir ses tonuyla 'Çıkmıyorum' dedi. Ben de ortam gerilmesin diye 'O zaman ben çıkıyorum' dedim. Zaten dersin bitmesine de 5-10 dakika vardı.

Dışarıya çıktığımda bana sert biçimde laf attı. Kendisine uzaklaşmasını söyledim. Daha sonra öğrenciler bu kişiyi uzaklaştırdı. İsmi geçen şahıs ilk dersten bu yana dersimi provoke etmeye çalıştı. Olaylara Sömürgecilik Tarihi 2. Öğretim dersine giren öğrencilerin hepsi şahittir.

Ertesi gün bu konu ile ilgili ayrıntıları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Evsile ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Emine Aldırmaz’a bildirdim. Savunmamda da 'Öğrenciye gerekli yaptırımların yapılmasını istiyorum aksi takdirde mahkemede hukuki haklarım mahfuzdur' dedim.

Ancak olayı idareye olayı anlattığımda harekete geçmediler. Öğrenci şikayet edince harekete geçtiler ve resmiyete döktüler. 'Tutanak tutacağım' deyince Dekan Yardımcısı 'belki de size yaptırım uygulayacağız' dedi. Bölüm başkanına öğrenciyi uyarın dediğimde 'sen konuş' dedi."

Karakuş daha önce soL'a yaptığı açıklamada üniversitede kendisine mobbing uygulandığını ifade etmişti. Komisyonlara alınmadığını, okulda görmezden gelindiğini söyleyen Karakuş, göreve başladıktan 4-5 ay sonra da kendisine "intihal" iddiasıyla soruşturması açıldığını anlatmıştı.