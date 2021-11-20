Anadolu'dan bir üniversite manzarası: Fişleme, mobbing ve kadrolaşma

2014'te öğrenciyken "asgari ücretin azlığı ve eğitim sisteminin yetersizliği" ile ilgili katıldığı bir yürüyüş nedeniyle fişlenen Araştırma Görevlisi Girayalp Karakuş 2017'de kadrosunu almasına rağmen güvenlik soruşturmasından geçemedi. 1 sene mahkemesinin sürdüğünü söyleyen Karakuş mahkemeyi kazandı.

Karakuş, Amasya Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak göreve başlasa da kendisine üniversitede mobbing uygulanmaya başlandığını ifade etti. Toplantılara çağrılmadığını, okulda görmezden gelindiğini söyleyen Karakuş, göreve başladıktan 4-5 ay sonra da kendisine "intihal" iddiasıyla soruşturması açıldığını belirtti.

Okul 'kamudan ömür boyu men' cezası verdi

Ardından üniversite Karakuş'a "Üniversiteden ve kamudan ömür boyu men" cezası verdi. YÖK'te konuyla ilgili savunma verdiğini belirten Karakuş, YÖK tarafından henüz kendisine resmen tebliğ edilmese de hakkındaki cezanın kaldırıldığını "sözlü olarak" öğrendiğini dile getirdi.

Bu süre içerisinde evrakta tahrifat yapıldığını, kamera kayıtlarının önce "kaybedilip" sonra bulunduğunu soL'a anlatan Karakuş, Rektörün soruşturma bile almadan "2547 sayılı Kanuna göre gereğini yapın" diye dekanlığa kendisinin okuldan atılması için yazı yazdığını belirtti. Karakuş, "Bana böyle bir soruşturmanın açıldığına dair tebligat bile yapılmadan komisyon toplandı, bilirkişi tayin edildi" dedi.

Üniversiteye "usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle dava açtığını aktaran Karakuş, bu adımı sonrası kendisine okulda ders ve danışman öğrenci verilmediğini, yüksek lisanstan ders alamadığını ve komisyonlara davet edilmediğini söyledi.

Girayalp Karakuş

Rektör değişti, kadrolaşma başladı

Öte yandan 2019'da atanan rektörü Süleyman Elmacı göreve geldiğinden beri üniversiteyle ilgili çok sayıda iddia gündeme geldi. İskenderpaşa Cemaati’ne bağlı Hakyol Vakfı’na üye olduğu söylenen üniversite rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'nın göreve geldikten sonra okulda kadrolaştığı iddia edildi.

Sık sık Akit TV'ye konuk olan Elmacı göreve geldikten sonra 4 akademisyen ihraç edildi. Taşova'lı Elmacı'nın aynı köyden çok sayıda "tanıdığını" üniversiteye aldığı öğrenildi. Elmacı, daha önce Tokat’ın Niksar İlçesi Niksar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde memur sayman olarak çalışan köylüsü Duran Çuhadar'a okulda çeşitli görevler verdi. Ardından Çuhadar’a özel kadro açarak genel sekreter yardımcılığına getirdi.

Rektörün tezi intihal mi?

Rektör Elmacı'nın yüksek lisans ve doktora tezinin intihalli olduğu da iddialar arasında. Öte yandan Rektör Elmacı ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç'ın yüksek lisans ve doktora tezinin intihalli olduğu, YÖK'ün konuyu disiplin ve ceza soruşturma birimine taşıdığını söyleniyor.

AKP'li milletvekilleri ve Amasya AKP il teşkilatının Elmacı'yı sık sık ziyaret ettiği de okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı. Elmacı, AKP'ye yakınlığı ile bilinen Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) birçok kez üniversitede yer tahsis etmiş, kendisi de TÜGVA’nın Genel Kurulu'na katılmıştı.