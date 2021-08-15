Bakanlıktan aile hekimlerinin hakkını gasp eden yönetmelikte geri adım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Temmuz ayında yayınlanan yeni yönetmeliğe göre basına üç kez izinsiz konuşan aile hekiminin sözleşmesi yenilenmeyecekti. Bu duruma tepki gösteren aile hekimleri, Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 16 Ağustos ve 27 Ağustos’ta iş bırakma kararı almıştı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de meslektaşlarının mücadelelerinde yanlarında olacağını duyurmuştu.

TTB Merkez Konseyi imzasıyla yapılan açıklamada ‘‘ceza yönetmenliğine’’ karşın meslektaşlarının yanında olduklarını ifade ederek şu açıklamada bulunmuştu:

"Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolumuz (AHEK), 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren, ceza ve fesih yönetmeliği olan 'Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği'ne karşı yürütülecek mücadele ile ilgili eylem takvimini önceden kamuoyuyla paylaşmıştır. Yönetmeliğe karşı yürütülecek program ekte sunulmuştur. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretlerini ve temel kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran, halkın sağlık hakkından ziyade sağlık piyasasına hizmet eden, ‘ceza yönetmeliğine’ karşı başlatılan mücadele süreci, yönetmelik geri çekilene dek sürdürülecektir. Sözleşme yönetmeliğinin iptali için meslektaşlarımızın yapacağı haklı ve meşru her türlü emek mücadelesinin yanında olduğumuzu bildirir; tabip odalarına çalışmalarında başarılar dileriz"

Bakanlıktan yönetmelikte geri adım

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı, söz konusu yönetmelikte değişiklik yaparak, kronik hastaların takibine ilişkin ek sorumlulukları yerine getirmeyen aile hekimlerinin maaşlarından yüzde 10’luk bir kesinti yapılmasını öngören uygulamayı kaldırdı.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) başkanı Dr. Özlem Sezen ile temmuz ayında getiren yönetmenliği ve yönetmeliğe karşı verdikleri mücadeleyi konuştuk.

'Aile hekimlerinin kazanımlarına dönük değil, cezai maddeler içeren bir yönetmelik'

"Bu yönetmelikteki maddeleri gözden geçirdiğimizde, aile hekimlerinin kazanımlarına yönelik değil, daha çok cezai maddeler içeren bir yönetmelik olduğunu gördük. Bakanlığımızla da yaptığımız görüşmelerde gerekli maddelere itiraz ettik. Bu dönem içerisinde özellikle mali kayıplara neden olacak bazı maddeler vardı. Katsayı değişiklikleri vardı. Bununla ilgili bir düzenleme yapılmasını istedik. Ancak çok olumlu yanıtlar almayınca bir eylem takvimi hazırladık. Bu eylem takvimi içerisinde 16 Ağustos'ta ve 27 Ağustos'ta iş bırakmak ve 28 Ağustos'ta da Ankara'da miting yapmak şeklinde deklarasyonumuz oldu. Pek çok sivil toplum kuruluşu da bu eylemlerimizi desteklediğini açıkladılar. Aile hekimleri olarak haklarımızı sonuna kadar savunacağız.

'Tüm pandemi boyunca şartsız ödenek olması gerekir'

Sağlık Bakanlığımız, sürekli aile hekimliğiyle ilgili ek ödeneklerden, miktarlardan bahsediyor. Kronik hastalık izlemleriyle verilecek teşviklerden bahsediliyor, ancak biz aile hekimleri, aile sağlığı çalışanları olarak daha önce söylenen ek ödenekleri tam olarak alamadık, çünkü çok fazla şart vardı ve bu şartları yerine getirmek çok zordu. Bugün de ifade edilen bu ek ödenekleri, teşvikleri alamayacağız çünkü yine sadece aile hekimlerine şart konulan şeyler var ve bizim bunları tamamen yapmamız çok zor. Bu kronik hasta izlemlerinin aile sağlığı merkezinde bitmesi gerekir ki biz bunları tamamlamış olalım, ama böyle bir imkan yok. Yapılan izlem ve taramaların tamamlanması aile sağlığı merkezinde mümkün değil. Bu durumda verileceği söylenen ek ödenekler ve verileceği söylenen teşvikler yine pek çok aile hekimi ve sağlığı çalışanı tarafından tam olarak alınamayacak, çünkü yerine getirilmesi gereken zorlu şartlar var. Bunları aile sağlığı merkezinde tamamlamak mümkün değil. Zaten bir aşının zorunluluğu yok. Aşı dönem dönem elimizde olamayabiliyor. Randevularda aksaklıklar oluyor. Bütün bunların göz önüne alınması lazım ve şartsız bir ödenek olması gerekir, hem de tüm pandemi dönemi boyunca.

'Pandemi boyunca görevimize devam ettik, karşılığını hiçbir şekilde görmedik'

Biz pandemi dönemi boyunca da görevlerimize devam ettik. Aile hekimliğinde hiçbir kapanma olmadı, hiçbir esnetilmiş mesai uygulaması olmadı, hiçbir görev aksatımı olmadı. Aksine, biz aynı zamanda kendi görevlerimizi yaparken, Covid'le ilgili eklenen görevleri yapmaya devam ettik. Okul çağı aşılamaları aile hekimliğine verildi. Onları yapmaya devam ettik. Danışmanlık hizmeti vermeye devam ettik. Covid olan hastaları, izlenme takiplerini bir süre yapmaya devam ettik. Hastalarımız bize merak ettiği konuları sordular, onlara cevaplar verdik. Muayeneler yaptık, Covid şüphesi olanları sevk ettik, pek çok kişide pozitif çıktı. Ardından Covid aşılamaları oldu, biz onları da yapmaya devam ettik. Ancak bu görevlerimizin karşılığını hiçbir şekilde göremedik.

'İtirazlarımız sonucunda katsayılar yeniden düzenlendi'

Bakan yardımcımızla en son yaptığımız görüşmede yeni yayımlanan yönetmelikteki pek çok konulara ve cezalara itiraz ettik. Bunun yanı sıra kronik hastalık izlemleriyle ilgili katsayı hesaplamalarına da itiraz ettik, çünkü bu direkt bizim hak edişlerimizi etkileyecek bir konuydu. Biz, şimdi var olan görevlerimizin yanı sıra belli bir yüzdenin üzerinde kronik hastalık izlemi yapmak şartıyla ancak şu anki hak edişlerimizi alabilecektik. Burada bir düzenleme oldu ve katsayı 1 oldu.

'Bu bir kazanım değil, yanlıştan dönüştür'

Yani biz yine her zaman olduğu gibi görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz ve bu sayede aldığımız hak edişlerimizi almaya devam edeceğiz. Bu bir kazanım değil. Bu bir yanlıştan dönüştür. Bu olumludur. Görüşmelerimize devam etmek istiyoruz, ancak hâlâ taleplerimizin karşılanmadığı da bir gerçekti. Bu nedenle biz taleplerimiz karşılanana kadar görüşmelerimizi sıklaştırmayı ve bu yönetmeliğin tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

'Haklarımız için eylem takvimi hazırladık'

Ceza yönetmeliği dediğimiz bu yeni yayınlanan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği, aile hekimlerinin temsilcisi AHEF ve ilgili STK'larla birlikte değerlendirilerek yeniden gözden geçirilmelidir, geri çekilmelidir. Biz aile hekimleri, dünya standartlarına uygun bir aile hekimliği olsun istiyoruz bizim ülkemizde de. Emeklerimizin karşılığı görülsün istiyoruz. Hak ettiğimiz maddi ve manevi karşılıkları alalım, cezalarla tehdit edilmeyelim, mobbing maruz kalmayalım istiyoruz. Bütün bunları dile getirmek için eylem takvimi hazırladık. 16 Ağustos'ta ve 27 Ağustos'ta iş bırakacağız. 28 Ağustos'ta da mitingimizi yapacağız. Burada yine yüksek sesle, hep birlikte taleplerimizi ileteceğiz.

'Mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz'

Bakanlığımız bizimle görüşmek isterse, ceza yönetmeliğini yeniden değerlendirelim derse elbette biz de eylem takvimimizi yeniden gözden geçirebiliriz. Ancak taleplerimiz karşılanmadığı sürece haklarımız için, ülkemizde daha iyi aile hekimliği olması için mücadele etmeye devam edeceğiz."