Bakanlıktan aile hekimlerinin hakkını gasp eden yönetmelikte geri adım

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Temmuz ayında yayınlanan yeni yönetmeliğe göre basına üç kez izinsiz konuşan aile hekiminin sözleşmesi yenilenmeyecekti. Bu duruma tepki gösteren aile hekimleri, Temmuz’da yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne karşı 16 Ağustos ve 27 Ağustos’ta iş bırakma kararı almıştı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de meslektaşlarının mücadelelerinde yanlarında olacağını duyurmuştu.
TTB Merkez Konseyi imzasıyla yapılan açıklamada ‘‘ceza yönetmenliğine’’ karşın meslektaşlarının yanında olduklarını ifade ederek şu açıklamada bulunmuştu:
"Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolumuz (AHEK), 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren, ceza ve fesih yönetmeliği olan 'Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliği'ne karşı yürütülecek mücadele ile ilgili eylem takvimini önceden kamuoyuyla paylaşmıştır. Yönetmeliğe karşı yürütülecek program ekte sunulmuştur. Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi (ASM) sağlık çalışanlarının iş güvencesini tamamen ortadan kaldıran, ücretlerini ve temel kazanılmış haklarını gasp eden, görüş ve düşünce açıklama özgürlüğünü ortadan kaldıran, halkın sağlık hakkından ziyade sağlık piyasasına hizmet eden, ‘ceza yönetmeliğine’ karşı başlatılan mücadele süreci, yönetmelik geri çekilene dek sürdürülecektir. Sözleşme yönetmeliğinin iptali için meslektaşlarımızın yapacağı haklı ve meşru her türlü emek mücadelesinin yanında olduğumuzu bildirir; tabip odalarına çalışmalarında başarılar dileriz"
Bakanlıktan yönetmelikte geri adım
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı, söz konusu yönetmelikte değişiklik yaparak, kronik hastaların takibine ilişkin ek sorumlulukları yerine getirmeyen aile hekimlerinin maaşlarından yüzde 10’luk bir kesinti yapılmasını öngören uygulamayı kaldırdı.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) başkanı Dr. Özlem Sezen ile temmuz ayında getiren yönetmenliği ve yönetmeliğe karşı verdikleri mücadeleyi konuştuk.