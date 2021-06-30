Aile hekimleri yeni yönetmeliğe tepkili: Susturulmak isteniyoruz, tepki göstereceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan yeni yönetmeliğe göre basına üç kez izinsiz konuşan aile hekiminin sözleşmesi yenilenmeyebilecek.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Özlem Sezen, aile hekimlerini susturma hamlesine ilişkin soL'a değerlendirmelerde bulundu.

Tek taraflı olarak hazırlanan bu sözleşmeyi federasyon olarak kabul etmeyeceklerini vurgulayan Sezen, aile hekimleri olarak bu karara gereken tepkiyi koyacaklarını söyledi.

Sezen'in soL'a yaptığı değerlendirme şöyle:

'Tek taraflı bir sözleşme'

"Biz Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak zaten bir süredir bakanlığa aile hekimliğinin örnek bir düzeyde olması için yapılması gereken düzenlemeleri, sistemdeki eksiklikleri, önerilerimizi iletiyorduk. Bu ödeme ve sözleşme yönetmeliği de uzunca bir süredir "Çıkacak" denilirken gece yarısı yayınlandı.

Tabi tek taraflı bir sözleşme olmuş bu. Sağlık Bakanlığı'yla yaptığımız sözleşme, şimdi İl Sağlık Müdürlüğü'nün yetkisine verilmiş. Mali kayıtlarımız var, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi katsayısında değişiklikler olmuş, kayıplarımız artmakta.

'Eleştirilerimizin önüne geçmek için'

Onun dışında, yaptırımların bir kısmı, bizim yaptığımız işin niteliği değil de, sanki eleştirilerimizin önüne geçmek için verilecek ceza puanları gibi olmuş. Yani bizim hakkımızı aramamızı istersek, ceza puanı alabiliriz.

'Tüm haklarımızı savunmaya devam edeceğiz'

Aynı konuda 5 kere ceza aldığımızda sözleşme feshi devreye giriyor. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz Federasyon olarak tüm haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Yürütmeyi durdurma davası açacağız gerekçeli olmak üzere. Büyük bir olumsuzluk yarattı bu yönetmelik, beklentilerimizin çok dışında. Pandemi döneminde gerçekten büyük özveriyle çalıştık. Hastaneler çalışmadı, biz poliklinik muayeneler yaptık, aşıları yaptık, Covid aşılarına destek oluyoruz. Zaten hiçbir izinden yararlanmamıştık. Bu, verilen sözlerin de tutulmadığını gösteriyor. Aile hekimliği, olması gerekenin, yapılması gerekenin çok dışında bir yöne doğru ilerliyor. Biz aile hekimleri olarak buna gereken tepkiyi koyacağız."