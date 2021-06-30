Susturma hamlesi: Basına üç kez izinsiz konuşan aile hekimi işsiz kalabilir!

Aile hekimlerinin çalışma şartlarını belirleyen Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğu kararla Resim Gazete’de yayımlandı.

ANKA'nın haberine göre, yönetmelikte aile hekimlerinin sözleşmelerinin feshi ve yenilenmesine ilişkin hükümler anlatıldı. Yönetmelik ekinde yer alan ihtar uygulanacak 40 fiil sıralandı. Beş kez ihtar uygulanan veya toplamda 150 ihtar puanına ulaşan aile hekimlerinin sözleşmesinin yenilenip yenilenmeyeceğine il sağlık müdürlüğünün oluşturduğu komisyon karar verecek.

Yönetmelikte ceza puanları verilecek haller arasında “kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kuramlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç vermek” de yer aldı. Yönetmelik ekine göre izin almadan basın mensuplarıyla konuşan aile hekimine 50 puan ceza verilecek. Eğer aile hekimi üç kez izinsiz basına konuşursa 150 puan sınırını doldurduğu için sözleşmesi yenilenmeyebilecek.

Yönetmeliğe göre güncel afiş ve duyuruları usulüne uygun şekilde asmayan, çalıştığı aile sağlığı merkezi iç ve dış tabelalarının usulüne uygun olmayan, mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul eden aile hekimlerine de ceza puanı verilecek.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Özlem Sezen, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali için dava açacaklarını belirtti.