Ayvalık'ta ranta karşı halk forumu: 'Tavuk Adası'nda neler oluyor?'

Balıkesir Ayvalık'ta dün Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi ve TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi'nin ortak düzenlediği “Tavuk Adası’nda Neler Oluyor” başlıklı bir forum yapıldı.

Sanat Fabrikası’nda gerçekleşen toplantı, Sivas Katliamı’nda yaşamını yitirenlerin anılmasıyla başladı.

'Önce 'Özel mülk neden var?' sorusu sorulmalıdır'

Toplantıda söz alan TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, "Tavuk adasında yapılaşmanın önünü geçilmesi için ilk önce 'Özel mülk neden var' sorusu sorulmalıdır. Kanunen kamusal alan olan adanın kamulaştırılması gerekirken, kaynak ayrılıp restore edilmesi gerekmektedir" dedi.

Muhcu'nun ardından söz alan Prof. Gülşen Özaydın, "Olası yapılaşmanın adaların tümünün ekolojisini bozacağı için bütünlüklü bir bakış gerektirilmesi gerekiyor. Yapılacak herhangi bir doğayı bozucu müdahale sadece Tavuk Adasını değil tüm bölgeyi etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

'Tavuk Adası keyif adası yapılmaya çalışılıyor'

Sonrasında söz alan Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, ülkenin en büyük Tabiat Parkı olan Ayvalık Tabiat Parkı'nın doğal haliyle korunması gerektiğinin altını çizdi. Güçhan şu ifadeleri kullandı:

"Ortalıkta dolaşan projede bildiğimiz Manastır alanı ile alakalı olmayan biçimde bir imaj var. Bu imajda plajlar, dükkanlar, tekne yanaşma yerleri, bungalovlar vesaire bulunmaktadır. Böylelikle anlıyoruz ki bu proje tamamen ticari içerikte olup, aslına uygun yapılması gereken Manastırla alakası olmadığı ortada. Yasal olarak müze dışında bir şey yapılamayacak Tavuk Adası'nın keyif adası yapılmaya çalışılması söz konusu."

Güçhan'ın ardından konuşma yapan Dr. Öğr. Üyesi Levent Özaydın, adaların ekonomik yapısının kent dışı gelirle ayakta durmasından kaynaklı tahribatına değindi. Özaydın, "Adaya dışarıdan tüketim faaliyeti şeklinde düsünülebilecek durumu adaların yıpranmasına yani metalaşmasına neden oluyor. Tavuk Adası'da olacak olan da budur" diye konuştu.

'Sürece dair davalarımız sürecek'

Özaydın'ının ardından söz alan Avukat Tuba Aysun Türkmen, "Tavuk adasında 10 Nisan tarihinde gözlemlediğimiz inşaat fotoğraflarıyla 10 Haziran'da dava sürecini başlatmış olduk. Medyada dönen imaja dair Ayvalık Belediyesi dahil kurumlara sorduğumuz sorulara dair herhangi bir cevap verilmedi. Bu sürece dair kurumlara davalarımız sürecek" dedi.

Sonrasında konuşma yapan Avukat Ülkü Şahin ise şunları söyledi:

"Hukuki olarak plan hükümlerine aykırı, mutlak koruma alanı olmasından kaynaklı doğa korumu ve milli parklar müdürlüğünden izin alınmadığı için ayrıcalıklar var. Tapuda tarım vasfı olduğundan Tarım Bakanlığından izin alınması gerekiyor, bu da ortada yok. Tarihi yerleşim yeri olduğundan Kültür ve Turizm Bakanlığından izin alınması gerekiyor. Tabii oda yok. Uluslararası anlaşmalar da dahil kuralsız yapılaşma yani bir ticarethane ile karşı karşıyayız" dedi.

'İşlemlerin hepsi hukuk dışıdır'

Şahin'den sonra söz alan TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı Betül Dikici, "Tavuk Adası 1. Derece Doğal sit alanıdır ve yapılaşma yasağı olan bir yerdir. Özel mülk alan yerde tarla niteliğindedir. Tarla niteliğinde olan yerlere de ruhsat düzenlenemez ve yapılaşma izni verilemez. Verilen ruhsatlar ve yapılan işlemlerin hepsi hukuk dışıdır" ifadelerini kullandı.

Toplantı soru cevap ile sona erdi.