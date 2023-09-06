Aileler soL'a konuştu: İsias emsal dava olacak!

Adıyaman'da 65 kişinin yaşamını kaybettiği İsias Oteli, depremin ilk günlerinden bu yana tüm Türkiye'nin gündemi olmuştu. Otelin binası hakkında ortaya çıkan ihmaller, usulsüzlükler ve eksikler bir yanda dururken diğer yandan otel sahiplerinin AKP'yle olan ilişkileri akıllara "Eksikler görmezden mi gelindi?" sorusunu getiriyor. AKP'li yöneticilerle fotoğrafları çıkan otel sahibi Ahmet Bozkurt'un iktidarla olan ilişkileri yargı sürecinde kaygıları arttırıyor.

Aileler mücadele ediyor

Ülkemizde suçluların cezasızlıkla ödüllendirildiği birçok örnek mevcut. 1999 depreminde 20 kişinin yaşamına mal olarak yıkılan bir binanın müteahhitinin Cumhurbaşkanı danışmanı, şirket ortağının da AKP milletvekili olduğu ortaya çıkmıştı daha önce. Düzce'deki depremde Hamza Cebeci ve Fahri Çakır'a AKP üyeliği ve milletvekilliği verildiği ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla Adıyaman'daki İsias Oteli'nin sahipleri için de benzer bir durum söz konusu olabilir mi sorusu ilk akla gelen şey oldu. Zira bina, otel yapılması için yetersizdi ve birçok belge görmezden gelinerek ruhsatları verilmişti, ancak otel sahiplerinin siyasi bağları kuvvetliydi.

İsias Otel'de yaşamını kaybedenlerin yakınları depremin ilk günü mücadeleye başladılar. Otelde yoğunlukla uygulama gezisinde olan turist rehberleri ve Kıbrıs'tan bir spor müsabakası için gelen öğrenciler vardı.

İsias Otel'de çocuklarını kaybeden aileler soL'a verdikleri bilgilerde mücadeleye 6 Şubat tarihinde, depremin ilk günü başladıklarını ifade ediyor. Hemen enkaz alanında binadan örnek ve numune aldıklarını ifade eden aileler, çevreyi korumaya alarak arşivlerin de ortadan kaybolmasını engelledi. Bu sayede ihmal edenlerin de buna göz yumanların da belgeleri ortadan kaldıracak şansı olmadı. Aynı zamanda alınan numuneler sayesinde enkazın ortadan kaldırılmasına izin verilmeden kayıtlar derlendi.

Göz göre göre gelen bir felaket: 'Binanın ayakta durması imkansız'

Ortaya çıkan veriler binanın deprem karşısında ayakta kalmasının imkansız olduğunu gösteriyor, binaya birçok eksiği olmasına rağmen yapı denetim ve turizm ruhsatı verildiğini ortaya çıkarıyor.

soL okurları için İsias Otel'deki ihmalleri teker teker listeledik. Çıkan sonuçlar depreme karşı ayakta kalma şansı neredeyse hiç olmayan binaya ruhsat verildiğini ortaya koyuyor. Bu eksiklere rağmen ruhsat alan otelin eksiklerine hem Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin hem de yerel idarecilerin göz yumduğu anlaşılıyor:

Bina için 5 kata kadar imar izni verilmesine rağmen yıkılan otel 7 katlıydı.

Binadan alınan karot örnekleri kusurlu çıktı. Yapılan laboratuvar çalışmalarına göre binaya uygunluk ruhsatının verilmemesi lazımdı.

Binanın beton kalitesi düşüktü ve çok katlı binaya uygun değildi.

Kolonların ve kirişlerin bağlantı noktaları hatalıydı.

Binada kullanılan demirler nervürsüz ya da çimentoya tutunması kolay olmayan bir demir türüydü. Çok katlı apartmanlarda bunu kullanmak yasaktı.

Binadan alınan örneklerde dere çakılı ve kum kullanıldığı ortaya çıktı. Yapı malzemelerinin kusurlu olduğu anlaşıldı.

Bina 1991 yılında bir iş kazası nedeniyle 10 yıl kadar beklemiş ve 10 yıl boyunca inşaat çürümeye terk edilmişti. Yani otel yapılan bina çürümüş kolonlar üzerine kurgulandı.

Bina normalde bir aile apartmanı olarak dizayn edilmişti. Otel sahipleri binaya müdahale edip bazı duvarları kaldırarak otele dönüştürdü.

Tüm bunlar otelin yapım aşamasındaki eksikler. Yani bu haliyle binanın otel ruhsatı alması imkansız. Ancak iktidarla arasının iyi olduğu bilinen otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un sosyal medyada hâlâ AKP'lilerle yan yana çekilen fotoğrafları mevcut. Bir ara adı TÜGVA Adıyaman Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak anılmış ancak konuya dair TÜGVA'dan yalanlama gelmişti. Yakın akrabası Adıyaman AKP İl Belediye Meclis üyesi olan Bozkurt, 2019 seçimlerinde kardeşi İYİP'ten aday olmasına rağmen oteline astığı Recep Tayyip Erdoğan posteriyle haber olmuştu. Bu da tüm bu eksiklere rağmen otel ruhsatının nasıl alındığına dair soru işaretlerini arttırıyor.

Bina aile apartmanı olarak yapılmasına ve eksikleri olmasına rağmen otel ruhsatı alınıyor. Yaklaşık 60 kişilik kapasitesi olan otel 2005 yılında yetki alarak kapasiteyi 132 kişiye çıkarıyor. Yani usulsüzlükler otelin işletme sürecinde de devam ediyor.

'Burada bir cinayet işlendi, çocuklarımızı öldürdüler'

İsias Otel'de Türkiye'de gündem olanlardan biri de Kıbrıslı ailelerdi. Çocuklarının bir spor müsabakası için Adıyaman'a gittiğini ifade eden aileler yaşadıklarını soL Haber'e anlattı. Kıbrıs'ta kurdukları "Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği" ile hem çocuklarının hatıralarını ve isimlerini yaşatıyorlar hem de İsias Otel için verdikleri mücadeleyi büyütmeye çalışıyorlar.

Ruşen Hanım, depremde yaşamını kaybeden Selin'in annesi. Selin hayata veda eden diğer tüm arkadaşları gibi yetenekli, başarılı bir çocuk. Spora özellikle de voleybola olan tutkusu onun Adıyaman'daki müsabakalara katılmasını sağlamış.

"Çocuklarımızı öldürdüler bu bir kader deyip geçemeyiz."

Ruşen Hanım soL'a verdiği bilgilerde İsias Otel'de yaşananların göz göre göre olduğunu ve ortada bir kasıt olduğunu ifade ediyor. "Bu olay kasten insan öldürmeye dönük bir olaydır. İleride böyle binalar yapılmasın ve insanlar ölmesin istiyoruz. İçimiz başka rahat etmeyecek. Bunlar katil, bu bir cinayet. Çocuklarımızı öldürdüler bu bir kader deyip geçemeyiz. Bu işler Kıbrıs'ta böyle kolay olamazdı. Böyle ruhsatları kimse veremezdi. Ama böyle örneklerin ne Türkiye'de ne de Kıbrıs'ta yaşanmasına izin vermeyeceğiz" diyen Ruşen Karakaya adaletin sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtiyor.

Kıbrıs Mağusa'da kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, çocukların düzenli olarak antremanlarını yaptıkları kapalı spor salonunda bulunuyor.

'Biz çocuklarımızı güvenli diye oraya yolladık'

Çocuklarını İsias Otel'e yollarken turizm ruhsatına ve binanın fotoğraflarına baktıklarını ifade ediyor Ruşen Hanım. Ve binanın antreman için müsabakaların yapılacağı yere yakın olmasına özen gösterdiklerini belirtiyor.

"Otel sadece dışarıdan güzelmiş. Süslemişler oteli. 10 saniye içinde çöktü."

Ruşen Karakaya: "Biz çocuklarımızı güvenli diye oraya yolladık. Çocuklara verilen para yeterli değildi diye daha rahat konaklasınlar diye, bizler gönüllü olarak paraları topladık ve gittik. Oteli antreman yerine ve maç yerine uygun yerde seçtik. Düzgün olsun, duşlarını alsınlar, temiz olsun diye baktık. Fotoğraflarda temiz görünüyordu. Yıldızı vardı otelin. Yani sonuçta ruhsatlı bir otel demekti bu. Kızım Selin 'otel iyi' dedi. Resimleri falan gösterdi telefon görüşmemizde. Arkadaşlarıyla birlikteydiler ve çok mutluydular. Ama otel sadece dışarıdan güzelmiş. Süslemişler oteli. 10 saniye içinde çöktü." diyor.

'Artık pazar günlerini sevmiyoruz. Ya evden çıkmıyoruz ya da eve giremiyoruz'

İsias Otel'de yaşamını kaybeden tüm çocuklar alanlarında başarılı, üretken ve dayanışmacı çocuklardı. Ailelerin, söz sırası çocuklara geldiğinde gözleri parlıyor. "Selin satrancı çok severdi. Anlatıp duruyorum herkese. Buradaki her çocuk çok başarılıydı. Müzikle, tiyatroyla, sporla ilgilenirlerdi. Her biri yardımsever, dayanışmacı çocuklar. Mesela geçenlerde bunları anlattığım bir yakınımın çocuğu satranca başlamış heves edip. Çok mutlu oldum. Çocuklarımız hâlâ insanlara iyi şeyler için vesile oluyor çünkü.

"Biz Kıbrıslı aileler olarak buradan mücadele edip Türkiye'de adaletin sağlanması için elimizden geleni yapacağız"

Çok yoğunlardı. Her bir çocuk okul, kurs, antremanlar, provalar deyince sadece pazar günleri baş başa kalırdık. Bugün Mağusa'da hiçbir Kıbrıslı aile pazar gününün gelmesini istemiyor. Çocuklarımızla vakit geçirdiğimiz tek gündü. Şimdi ise pazar günü neler yapabileceğimizi bilemiyoruz. Kimisi evinden çıkamıyor, kimisi evine giremiyor. Adaleti sağlamak, hakkımızı aramak, çocuklarımızın isimlerini yaşatmak için 'Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ni kurduk. Burada birçok güzel şey yapacağız. Öncelikle İsias Otel'in bir emsal dava olmasını sağlayacağız. Biz Kıbrıslı aileler olarak buradan mücadele edip Türkiye'de adeletin sağlanması için elimizden geleni yapacağız" diyor Ruşen hanım.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği başkanı Ruşen Karakaya

"Çocukları kurtarmaya gelmeyen otel sahipleri para kasalarını aramaya gelmişlerdi. Bunu asla unutmayacağım"

'10 saniyede yıkıldı diyorlar ama 10 saniye bile sürmedi'

Esra Hanım İsias Otel'in enkazından sağ çıkan velilerden biri. Çocukların spor müsabakası için yanlarında destek olmak için giden Esra Yavuzberk, "Gece bir anda ses duydum. Hızlıca kapıya doğru yönelirken bir anda yere yığıldım. 10 saniyede çöktü diyorlar ama bana sorarsanız 10 saniye bile sürmedi" diyor. Enkaz alanında günlerce bekleyen ailelerin gün geçtikçe umutlarının azaldığını ifade eden Esra Hanım, "Çocukları kurtarmaya gelmeyen otel sahipleri para kasalarını aramaya gelmişlerdi. Bunu asla unutmayacağım" diyor.

'99 depreminde İstanbul'da öğrenciydim'

1999 yılında meydana gelen büyük Marmara depreminde İstanbul'da öğrenci olduğunu ifade eden Esra Yavuzberk, "99 Depremi'nde İstanbul'da öğrenciydim. Avcılar'daydım. Kırmızı çarpılı binalar vardı yıkılması için, mavi çarpılar vardı tamir edilmesi için. Kırmızı işaretli binaların yıkılması gerekiyordu. Mavileri işaretleri zaman içinde sildiler, hiçbir şey yapmadılar . Kırmızı işaretli binaları da maviye dönüştürüp tamir ettiler. Bunları gördüm gözlerimle. Tüm bu süreçte sadece 1 kişi ceza aldı. Ama İsias böyle olmayacak. Sorumlular ve suçlular cezalandırılacak" diyor.

Esra Hanım (ortada) İsias Otel'in enkazından sağ kurtulan velilerden. 1999 depremine İstanbul'da öğrenciyken tanık olduğunu ifade ediyor.

'İşimizi biliyorduk. O yüzden işleri zor!'

Bina ön tarafa doğru yıkılınca arka taraftaki odadan şans eseri çıktığı belirten Esra Yavuzberk, Kıbrıslı ailelerin hemen depremin ilk günü işe koyulduğunu, binadan numuneler aldığını ve delilleri topladıklarını ifade ediyor. "Biz işimizi biliyorduk. O yüzden de işleri zor. Bu sefer cezasız kalmayacak bu durum. İsias emsal dava olacak" diyerek aslında otel sahiplerinin sert bir kayaya çarptıklarını ifade ediyor.

'Türkiye'deki seçim dönemini şaşkınlıkla izledik. Ortada su yok, yiyecek yok ama deprem yokmuş gibi davrandılar'

Türkiye'de seçim sürecini Kıbrıs'tan takip ederken şaşkınlıkla izlediklerini ifade eden Ruşen Karakaya "Sanki deprem yokmuş gibi davrandılar. Bir anda tüm haberlerde deprem gündemi kalktı. Başka şeyler sundular. Deprem hiç yaşanmamış gibi, on binlerce insan yaşamını yitirmemiş gibi gibi davrandılar. Halbuki insanlar ekmeğe, içme suyuna dahi ulaşamıyordu. Bunu aklım almıyor gerçekten" diyor.

'İsias emsal dava olacak!'

İsias Otel'de çocuklarını kaybeden aileler adaletin sağlanması için hukuki her tür mücadeleyi vereceklerini belirtiyor. İsias Otel'in emsal dava olmasını talep eden aileler başka çocukların, başka insanların aynı acıları yaşamaması için mücadele ediyor.

Kurdukları dernekle hem çocuklarının isimlerini yaşatan hem de adeletin sağlanması için mücadele eden aileler, "Her ay düzenli bir şekilde tutuklu yargılanan otel sahipleri için tutuklu yargılanmalarına itiraz ediliyor. Hakim de bu talebi reddediyor. Ancak süreci yakından takip edeceğiz. Herkesi İsias Otel'de yaşanan acılar tekrar yaşanmasın, bu olay emsal bir dava oluştursun diye bu sürece destek vermeye çağırıyoruz" diyor.