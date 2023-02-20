Düzce depreminde insanları öldürdü, ödülünü kaptı: Hüküm giyen müteahhit Erdoğan'ın danışmanı oldu

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, TELE1'de Zeynel Lüle’nin sunduğu "Habere Doğru" programında önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Gök, Düzce depremi sonrası cezaevine giren müteahhit Hamza Cebeci’nin yükselişini anlattı. Düzce depreminde 20 kişinin yaşamını yitirdiği Işık Apartmanı’nın müteahhitlerinden Hamza Cebeci ve Fahri Çakır’a AKP üyeliği ve milletvekilliği verildiği ortaya çıkmıştı.

Müteahhit Hamza Cebeci’nin önce AKP’den Üsküdar Belediye Meclisi Üyesi seçildiği ardından da Darülaceze Başkanı olduğu ve daha sonra da Cumhurbaşkanı Danışmanlığına atandığı belirtildi.

Levent Gök skandalı şu ifadelerle anlattı:

“Hamza Cebeci. Düzceliler yakından bilirler. Düzce depreminde üzüntü yaşatan müteahhit. Önce AKP’den meclis üyesi seçiliyor. Ardından büyükşehir imar komisyonu üyesi oluyor. Sonra bu arkadaş durmuyor. 2015’te Darülacazade’ye getiriliyor. Burada da bitmiyor. 2020 yılında çıkan kararname ile Cumhurbaşkanı danışmanı oluyor. Biz bu kafayla İstanbul depremine hazırlanacaktık.”