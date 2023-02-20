Vali gerçek tabloyu açıkladı: Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, bölgedeki tabloya ilişkin konuştu.

"Yaşadığımız afet çok büyük bir afet. Bir örnek vermek istiyorum. Nurdağı ilçesini kaldırıyoruz. Komple yıkıyoruz. Tamamını yüzde yüzünü yıkıyoruz. Yaşanan felaketi anlayın diye anlatıyorum size. Şu anda 150 ölü çıkan apartman var" diyen Bilgin, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii ki yüce Allah'ın takdiri ilahisi. O olmadan bir saniye bile adım atamayız ve bir saniye sonrasına da hükmedemiyoruz. Ben Trabzonlu olduğum için bizde hocalık fazladır onu da söyleyeyim. Hocam burada olduğu için çok fazla konuşmuyorum da. Şunu anlatmaya çalışıyorum biz insan olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Biz onun için buraya geldik. İnsan olma gereği. Devletin temsilcisi olarak sizlerle beraber olmak, sizi dinlemek için geldim. Kusura bakmayın belki geç geldim ama durum gördüğünüzden bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan en az 3-4 belki 5 kat daha kötü. Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapacağız."