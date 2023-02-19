TKP Merkez Komitesi toplandı: Deprem Takip Merkezi çalışmalarına başlıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Merkez Komitesi 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerin ardından ilk yüz yüze toplantısını gerçekleştirdi.

Depremin ilk gününden itibaren arama-kurtarma ve dayanışma çalışmaları nedeniyle bir bölümü deprem bölgesinde faaliyet gösteren Merkez Komitesi üyelerinin 18 Şubat’ta Ankara’da gerçekleşen “Bir Daha Enkaz Altında Kalmamak için Ayağa Kalkıyoruz” etkinliği dolayısıyla bir süreliğine Ankara’ya dönmesiyle birlikte Merkez Komitesi bir araya geldi.

Toplantıda deprem bölgesindeki güncel koşullar ve devam eden ihtiyaçların yanı sıra deprem bölgesinden batı illerine doğru başlayan göçle birlikte bu illerde ortaya çıkan dayanışma ihtiyacı ele alındı.

Deprem bölgesinde yaşamaya devam eden yurttaşlar için temel hizmet alanlarının ve sosyal ve kültürel faaliyetlerin de yer aldığı bir yaşam alanı oluşturulması kararlaştırıldı.

Yaşanan büyük yıkımın ardından depremden etkilenen yurttaşların önümüzdeki süreçte en çok ihtiyaç duyacakları hizmet ve danışmanlık alanları üzerine yapılan ön çalışmalar sonucunda, Deprem Takip Merkezi’nin kurulması karar altına alındı. Deprem Takip Merkezi, depremzedelerin yaşadıkları mağduriyetle ilgili başlatacakları hukuki süreçlere dair danışmanlık ve takip çalışmalarından travma sonrası psikolojik desteğe, yıkılan kentlerimizin yeniden inşasında inşaat alanlarının saptanmasından tarihsel ve kültürel yapıların ve alanların ayağa kaldırılmasına, halk sağlığı sorunlarından ekonomik faaliyetin durmasının yol açacağı toplumsal sonuçlara, eğitimle hakkıyla ilgili ortaya çıkan boşluklardan batıya göç eden yurttaşların uyum ve destek sorunlarına kadar pek çok alanda yürüteceği çalışmalarına 20 Şubat Pazartesi günü itibariyle başlıyor.

Toplantıda bunun yanı sıra, TKP’nin Yurttaş Sözü sloganıyla başlattığı imza kampanyasını önümüzdeki günlerde daha geniş toplumsal kesimlerle buluşturmanın yolları üzerine görüşüldü. Eşitlik, kamuculuk ve laiklik temelinde yükselecek aydınlık, bağımsız ve egemen bir Cumhuriyet talebini güçlendirmek amacıyla atılacak adımlar önümüzdeki günlerde kamuoyuna yansıyacak.

Depremin getirdiği büyük yıkımla birlikte toplumsal ve siyasal dengelerin de yerinden oynadığı tabloda, tüm küçük hesapları bir kenara bırakarak yeni bir ülke kurmak için birlikte yürüme çağrısı yapan TKP’nin, önümüzdeki süreçte yapması gerekenlere dair dostlarından gelecek katkıların kanallarının artırılması kararlaştırıldı.