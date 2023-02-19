TKP'den İstanbul'da buluşma: 'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkıyoruz'

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın katılımıyla düzenlenen buluşma 25 Şubat Cumartesi akşamı Kartal'daki Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından dün Ankara'da düzenlenen "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ" başlıklı buluşmaların bir diğeri önümüzdeki Cumartesi İstanbul'da gerçekleştirilecek.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın da katılacağı buluşma 25 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da İstanbul Kartal'daki Soğanlık Kültür Merkezi'nde yapılacak.

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Ankara'da 'Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!' diyenler buluştu