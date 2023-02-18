Ankara'da 'Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!' diyenler buluştu

Türkiye 6 Şubat sabahına depremle uyandı. 11 ilde yıkıma yol açan depremde, yapılan son açıklamalara göre en az 40 bin 642 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Depremlerin ardından oluşan yıkımda yurttaşlara yardımlar doğru şekilde ve zamanında ulaşmazken; arama kurtarma çalışmalarındaki eksikler, koordinasyonsuzluk ve plansızlık gözler önüne serildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgesine giderek yurttaşlarla dayanışmaya başladı. Deprem bölgesindeki kriz merkezlerinde çalışmalarını sürdüren, bunun dışında deprem bölgesine yönelik ülke genelinde dayanışma çalışmalarına devam eden TKP'nin çağrısıyla bugün Ankara Kocatepe Kültür Merkezi'nde "Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!" sloganıyla bir etkinlik düzenlendi.

Bir daha enkaz altında kalmamak için Ayağa Kalkıyoruz! Bu akşam saat 19.00'da Kocatepe Kültür Merkezi'nde bir araya geliyoruz.



📢 18 Şubat Cumartesi, 19.00

📍 Kocatepe Kültür Merkezi, Kızılay, Ankara pic.twitter.com/Pw8dMuUOK6 — TKP Ankara (@AnkaraTkp) February 18, 2023

Buluşmaya TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Siyasi Büro Üyesi Yorgos Marinos da katıldı.

'Kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımız için hesap sormamız gerektiğini biliyoruz'

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, "Zor, çok zor günlerde bir araya geldik. Bir araya geldik çünkü bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalkmak gerektiğini biliyoruz" dedi.

"Bir araya geldik çünkü kaybettiğimiz on binlerce yurttaşımız için hesap sormamız gerektiğini biliyoruz" diyen Ali Ufuk Arikan, "Bir araya geldik, çünkü daha depremin üzerinden 10 gün geçmişken patronlara teşvikler açıklayan, depremde ailelerini kaybeden çocukları tarikatlara teslim eden patronların, gericilerin bu düzeninden soracak bir hesabımız, ve büyük bir öfkemiz var" ifadelerini kullandı.

Buluşmaya katılan TKP dostlarına "Bu öfkenin, mücadelenin parçası olan tüm dostlarımıza bir kez daha hoş geldin diyoruz..." dileklerini ileten TKP Ankara İl Başkanı Arikan'ın konuşmasının ardından, Türkiye Komünist Partisi'nin depremlerin ardından yaptığı çağrıyla TKP'nin deprem bölgesindeki dayanışma çalışmalarını gösteren bir belgesel gösterimi gerçekleştirildi.

Yunanistan Komünist Partisi'nden Türkiye'yle dayanışma mesajı

Belgesel gösteriminin ardından sahneye çıkan Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Siyasi Büro Üyesi Yorgos Marinos, "Bugün Ankara’da bulunan Yunanistan Komünist Partisi delegasyonu, Partimiz Merkez Komitesi’nin acı içindeki Türkiye halkı ve Türkiye Komünist Partisi ile tam dayanışma mesajını sizlere iletiyorum. Felaket niteliğindeki deprem nedeniyle hayatını kaybeden on binlerce kişinin ailesine baş sağlığı ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

"Türkiye’yi ve komşu Suriye halkını vuran trajedinin bu zor koşulları karşısında, sizlerin yanındayız" diyerek dayanışma mesajı veren Yorgos Marinos, "Türkiye Komünist Partisi ve Türkiye Komünist Gençliği’nin çok hızlı ve örgütlü bir biçimde adım atarak gösterdiği öncü rolü, yorulmak bilmeyen değerli emeğini ve fedakarlığını, kurtarma faaliyetlerini, gıda, giyim, battaniye ve diğer acil ihtiyaçların karşılanması konusunda sunduğu desteği selamlıyoruz. Türkiye Komünist Partisi budur. Komünistler budur. Onlar, halkın yaşama hakkı için, sömürü düzenine karşı her bir hakkı için, yeni ve sosyalist bir toplumu kurmak için mücadele eden öncülerdir" ifadelerini kullandı.

'Halk kapitalist barbarlığın bedelini kendi hayatıyla ödüyor'

Marinos'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Burjuva devletin bu olaydaki sorumluluğu suç niteliğindedir. Depreme yatkın bir bölgede yaşıyoruz. Bu nedenle de, depreme karşı gerekli koruma tedbirler, modern ve depreme dayanıklı inşaatlar, düzenli kontroller ve yapısal müdahalelere ihtiyaç bulunmakta. Bunların hepsi yapılabilir, yeterli bilimsel bilgi ve uygun teknolojik donanıma sahibiz. Ancak burjuva devlet ve hükümetler, bir azınlığa, büyük sermayeye hizmet ediyor. Halkın ihtiyaçlarını ayaklar altına alıp, milyarlarca doları silah yarışına, NATO’nun taleplerine, emperyalist rekabet ve savaşlara akıtıyorlar. Türkiye’de, Yunanistan’da ve diğer ülkelerde halk bu kapitalist barbarlığın bedelini kendi hayatıyla ödüyor.

Yunanistan Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Gençliği, Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), sendikalar ve diğer kitle örgütleri ön saflarda yer alarak gerekli dayanışma malzemelerini topluyor ve kan bağışlarını örgütlüyor. Sağlıkçılar ve diğer alanlardan gruplar depremden etkilenen halkın yardımına katkıda bulunmaya hazır. Enkaz altında kalan insanların kurtarılması için gösterdikleri çabalardan ötürü Yunan arama kurtarma ekiplerini ve diğer ekipleri takdir ediyoruz.

Bu zor koşullar altında, Türkiye ve Yunan halkının, ve diğer halkların dostluğu büyüyor. Çünkü onları birbirinden ayıran hiçbir şey yoktur. Aynı sorunları ve acıları yaşıyor olan bu halkların çıkarları ortaktır. Gücümüz, sömürücülere ve onların siyasi temsilcilerine karşı dayanışmamız ve ortak mücadelemizden gelir.

TKP ve YKP’nin süreklilikle emek verdiği dava budur. Bu yolda devam edeceğiz, partilerimiz ve halklarımız arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğiz. Komünist ideal ve değerlere olan sadakatimizle, halkların haklı davası ve 21. yüzyılın bize getirdiği olanaklar sayesinde daha iyi, daha insani bir yaşam umudu için birlikte ilerleyeceğiz."

Kemal Okuyan: Öfkeliyiz, önlenebilirdi çünkü yıkım

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "Acımız var, on binlerce yurttaşımızı kaybettik, kentlerimiz yıkıldı, insanların anıları yok oldu. Gerçekten acılarımız çok büyük. Yoldaşlarımızı da kaybettik. Öfkeliyiz, önlenebilirdi çünkü yıkım" diyerek sözlerine başladı.

Depremin öncesinde önlem alınsaydı on binlerce yurttaşın yaşamını yitirmeyeceği hatırlatan Okuyan, "Öncesinde önlem alınabilirdi, yurttaşlarımız yaşamını yitirmezdi. Sonrasında on binlerce kişiyi enkazdan kurtarabilirdik" dedi.

Kemal Okuyan, "Bu da olmadı, bunun nedeni kahrolası düzen" diyerek yaşanan yıkımın sebebinin düzen olduğunu vurguladı.

"Umudumuz var ve temelsiz değil" diyen Okuyan, "Ülkemizde bu alçak düzenin ne kadar bekçisi varsa, bir o kadar da güzel insanlar, dayanışan insanlar var. Dayanışma duygusu, bizim umudumuzu yeşertti. Burada olan bizler, burada olmayan yurttaşlarımız, yoldaşlarımız için hepimiz aynı duygulara sahibiz: Acı, öfke, umut… Bunları nasıl yöneteceğimizi bilmek için burada toplandık" dedi.