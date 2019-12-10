TEMSA üretimi durdurdu

Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden TEMSA, 23 Aralık'a kadar üretimi durdurdu.

Otobüs ve midibüs üreticisi TEMSA, 23 Aralık'a kadar üretimi durdurdu.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel'in haberine göre, şirketin "yaşadığı mali sıkıntı nedeniyle" böyle bir karar aldığı, bu süreçte fabrikada stok sayımı yapılacağı belirtildi.

YILDA 10 BİN ADET ARAÇ ÜRETİYOR

1968 yılında kurulan ve 1987'den beri Adana'da bulunan 510 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetleri sürdüren TEMSA, yılda 10 binin üzerinde otobüs, midibüs ve hafif kamyon üretiyor.

TEMSA, Türkiye dışında ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya gibi 70'e yakın ülkede faaliyet gösteriyor.