Serrac: Bir daha Hafter’le masaya oturmayacağım

Libya’nın AKP tarafından desteklenen yönetiminin lideri Serrac, Berlin zirvesinin ateşkes çağrısına saygı duyacağını ancak Hafter'le tekrar masaya oturmayacağını söyledi.

Libya’da savaşan taraflardan AKP destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Fayiz Serrac, Berlin konferansında gündeme gelen ateşkese bağlı kalacağını, ancak Libya Ulusal Ordusu’nun başındaki General Halife Hafter’le doğrudan görüşmelerde bulunmayacağını söyledi.

Berlin'de Reuters'e konuşan Serrac, “Benim için çok açık… Diğer tarafla bir daha masaya oturmayacağız” dedi.

Geçen hafta iki taraf Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle ateşkes ilan etmişti.

Hafter'e bağlı kuvvetler Berlin Konferansı öncesinde Libya'nın doğusundaki petrol hatlarını engelleyerek ülkenin petrol ihracatını durdurmuş, bunun üzerine Libya’nın Ulusal Petrol Şirketi olağanüstü hal ilan etmişti.

Serrac, abluka kaldırılmazsa Libya’nın “felakete benzer bir durumla” karşı karşıya kalacağını savundu ve uluslararası toplumu bunu konuda Hafter’e yönelik baskı uygulamaya çağırdı.

Berlin'deki konferansta kabul edilen metinde Libya'daki tüm etnik, mezhepsel ve siyasi grupların ülkenin doğal kaynaklarına erişimi olması gerektiğine dair bir madde de yer aldı.

Serrac, Hafter'in limanlardaki blokajın kaldırılması için kâr paylaşımı şartını kabul etmeyeceklerini söyledi.