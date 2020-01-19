Berlin zirvesi öncesi Hafter’den petrol ihracatı boykotu

Hafter yanlısı güçler, Libya’nın ana limanlarından petrol ihracatını durdurdu.

Al Monitor haber sitesine göre, Berlin toplantısı öncesi elini güçlendirmek isteyen Hafter yanlısı güçler, Libya’nın ana limanlarından petrol ihracatını durdurdu. Cumartesi alınan karar, günlük ham petrol ihracatının 1,3 milyon varilden 5 yüz bin varile düşmesine sebep olacak.

Ulusal Petrol Şirketi de, kararın günlük 55 milyon dolar kayba sebep olacağı yönünde bir uyarıda bulundu. Şirket, ablukaya yanıt olarak "forsmajör" (mücbir sebep) ilan ederek, sözleşmeleri yerine getirme yükümlülüğünden muafiyet getiren yasal gerekçeye sığındı.

Al Arabiya televizyonu, şirket tarafından 5 gün içinde petrol depolama tanklarının dolacağı ve üretimin durmak zorunda kalacağı bilgisi verildiğini bildirdi. Öte yandan Sputnik haber ajansı, Libya’nın doğusunda bazı “aşiret reisleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin” Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni protesto etmek üzere petrol terminallerinin kapatılmasını talep ettiğini hatırlattı. Fransız Total gibi yabancı tekellerin hisse sahibi olduğu şirketin, Libya’daki savaşın iki odağı üstünde kendisini konumlandırdığı söyleniyor.