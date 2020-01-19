Merkel: Berlin Zirvesi katılımcıları Libya için kapsamlı plan üzerinde anlaştılar

Berlin’deki Libya Konferansı sona ererken Alman Şansölyesi Angela Merkel Libya için kapsamlı bir yerleşim planı üzerinde anlaştıklarını belirtti.

19 Ocak'ta Berlin Libya Konferansı Rusya, ABD, Türkiye, Mısır, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin aralarında bulunduğu tarafların katılımıyla gerçekleşti. Görüşmeler sırasında Libya’da savaşan tarafların olan Ulusal Muthabak Hükümeti ve Ulusal Ordu’nun liderleri aynı odada bulunmadı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin konferansının katılımcılarının Libya için kapsamlı bir yerleşim planı üzerinde anlaştıklarını belirtti. Konferansa katılan ülkelerin bir silah ambargosuna saygı duyulması gerektiğini kabul ettiklerini söyleyerek devam etti.

BM GENEL SEKRETERİ: YABANCI AKTÖRLERİN DAHİL OLMASI ÇATIŞMA DERİNLEŞTİ

Berlin’de düzenlenen uluslararası konferansın açılış konuşmasını yapan BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres, Libya’nın yabancı aktörlerin de dahil olmasıyla birlikte derin ve yıkıcı bir çatışmaya sürüklendiğini belirtti.

Libya’da askeri çözümün mümkün olmadığını vurgulayan Gutteres,”Tüm ülkeyi saracak bir iç savaşı engellemek için şimdi acilen ve kararlı bir şekilde harekete geçmeliyiz” diye konuştu.

BM Genel Sekreteri, Libya’daki çatışmanın kabusa dönüşebileceğine ve ülkeyi bölebileceğine işaret ederek sonuçlarının daha fazla terör, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı olacağına vurgu yaptı.

Sona eren Libya Konferansı sonrası açıklama yapan BM Genel Sekreteri, toplantıya katılan tüm tarafların ateşkesi destekleme taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Libya Konferansı sonrası konuşan BM Genel Sekreteri "Tarafların silah ambargosuna uymasını bekliyoruz. Libya'daki soruna hiçbir şekilde askeri çözüm bulunamaz. Toplantıya katılan tüm taraflar ateşkesi destekleme taahhüdünde bulundu. Silah ambargosuna saygı duyulması çağrısında bulunuyorum. Önümüzdeki günlerde askeri komiteyi Cenevre'de toplayacak duruma geldik." dedi.

Hem Libya Ulusal Ordusu komutanı Mareşal Halife Haftar hem de UMH başkanı Fayiz el Serrac, Berlin konferansının ana katılımcı listesine dahil edilmedi.