Libya konferansının taslak metni basına sızdı

Reuters haber ajansının ulaştığını duyurduğu, 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek olan Libya konulu konferansın 6 sayfalık taslak metninde, ateşkesin gözetimi için 'teknik komiteler' oluşturulması öngörülüyor.

19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenmesi planlanan Libya konulu konferansa yönelik hazırlıklar sürerken, konferansın 6 sayfalık taslak metni basına sızdı.

Reuters'ın haberine göre taslak metinde Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve General Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasında yapılacak olan ateşkes anlaşmasına ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

Taslak metne göre ateşkesin gözetimi için "teknik komiteler" oluşturulması öngörülürken, çatışan taraflara "güvenilir, uyumlu, birbirini izleyen ve karşılıklı" adımlar atılması yönünde çağrıda bulunuluyor.

Reuters'a konuşan diplomatlar, ateşkes gözetiminin Libya'daki mevcut BM misyonunu güçlendirmeyi veya Rusya, Türkiye veya diğer ülkelerden askerlerin konuşlandırılmasını içerebileceğini söyledi.

Metinde ertelenen seçimlerin "en kısa sürede" yapılması ve ulusal birlik hükümetinin kurulması çağrısı da yer alırken, seçimlere ilişkin herhangi bir tarihlendirme yer almıyor.

Metinde öngörülen maddelerde Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salamé'nin de hemfikir olduğu not düşülüyor.

Bununla birlikte İtalyan basınına göre, taslak metinde 'göçmen gözaltı merkezlerinin kademeli olarak kapatılması' da öngörülüyor.