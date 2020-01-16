Hafter ve Serrac Berlin Konferansı'na katılmayı kabul etti

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Serrac pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na katılmayı kabul etti. Yunanistan ise konferansa çağrılmamasına tepki gösterdi.

Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in pazar günü Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı davetini kabul etti.

Libya Ulusal Ordusu Sözcüsü El Mahçup, davete ilişkin "Allah'ın yardımıyla... Katılmak zorundayız. (Hafter) katılacak, ancak bunu resmi olarak duyurmadı" açıklamasında bulundu.

Hafter, Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda Moskova'da yapılan ateşkes görüşmelerine katılmış, ancak ateşkes anlaşmasını imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in görüşmelere devam etmek için 2 gün daha süre istediğini duyurmuştu.

SERRAC DA KATILACAĞINI TEYİT ETTİ

Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre Hafter'in yanısıra Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac da konferansa katılacağını teyit etti.

YUNANİSTAN DAVET EDİLMEMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Fas'ı ziyaret eden Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin Libya'yla ilgili sorularını yanıtladı.

Yunanistan'ın Libya'da barış ve istikrara yönelik her türlü çabayı desteklediğini savunan Dendias, "Moskova'daki anlaşma başarısız oldu. Berlin'de daha fazlasının elde edileceğini umut ediyoruz. Bununla birlikte Yunanistan'ın neden bu sürecin parçası olmadığını anlayamıyoruz. Daha çok da yaptığı önemli çalışmalardan sonra Fas'ın Berlin'e neden davet edilmediğini anlayamıyoruz" dedi.

HANGİ ÜLKELER DAVET EDİLDİ?

Almanya hükümetinin basın servisinden açıklamada konferansa Rusya, ABD, Çin, İtalya, Fransa, Türkiye, Mısır, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti ile BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi'nden temsilcilerin davet edildiği duyurulmuştu.