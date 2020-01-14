Merkel'den Libya Konferansı için davet

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 19 Ocak tarihinde yapılacak BM öncülüğünde Libya Konferansı için ülkelere davette bulundu.

Libya'da yaşanan iç savaşa ilişkin ateşkes krizi sürerken Almanya hükümeti, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in 19 Ocak tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yapılacak Libya Konferansı için ülkelere davette bulunduğu kaydedildi.

Almanya'nın Eylül 2019'dan bu yana BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salamé'nin de dahil olduğu Libya konusunda uluslararası müzakere çalışmalarına ev sahipliği yaptığı belirtilen açıklamada, son aylarda "Libya gündeminin yoğunlaşması" nedeniyle bu davetin yapıldığı aktarıldı.

Konferansa ABD, Rusya, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir ülkelerinin yanı sıra Libya'da iç savaşın tarafları olan Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz el Serrac ve Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter'in de katılacağı belirtildi.

Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Berlin'deki sürece Tunus ve Katar'ın da katılmasını istemişti. Ancak Merkel'in davetli listesinde bu ülkeler yer almadı.