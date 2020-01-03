İran halkı Kasım Süleymani için sokakta

ABD saldırısında öldürülen Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani için yüz binlerce İranlı sokağa çıktı.

İran’da başta başkent Tahran, Tebriz ve Kirman olmak üzere birçok kentte yüz binlerce İranlı, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani için sokağa çıktı.

Tahran’da Cuma namazı sonrası on binlerce İranlı Kasım Süleymani’nin öldürülmesini protesto ediyor. Tahran’daki gösteride ABD, İsrail ve bölgesel müttefiklerine sert karşılık verileceğini ifade eden dövizler taşınıyor.





Süleymani’nin doğduğu kent olan Kirman’da da büyük bir gösteri düzenleniyor.





Tebriz'de de büyük bir kalabalık Süleymani'nin öldürülmesini protesto ediyor.





İran’ın Kum, Loristan ve diğer kentlerinde de halk Süleymani için sokaklarda.

