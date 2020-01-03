ABD İran'ı Irak'ta vurdu: Kasım Süleymani hayatını kaybetti

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, ABD saldırısında hayatını kaybetti.

Irak devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in ABD saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kasım Süleymani ile Haşd Şabi Heyeti Başkanı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda araçlarını hedef alan bir füze saldırısı sonucu öldü" ifadesi kullanıldı.

ABD ÜSTLENDİ

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada saldırı doğrulanırken, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır" denildi.

İRAN YAS İLAN ETTİ, 'İNTİKAM ALINACAK' DEDİ

ABD'nin saldırısı sonrası İran'dan "intikam alınacak" açıklaması gelirken, Süleymani'nin ölümü nedeniyle 3 günlük yas ilan edildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kudüs Gücü Komuntanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada 'ABD, haydutluğunun ve maceracılığının bütün sonuçlarından sorumludur' dedi.

TRUMP'A TEPKİLER DE VAR

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası Demokrat Partili bazı isimler Trump'a tepki gösterdi. Trump'ın saldırı öncesi hiçbir bilgi vermediğini belirten senatörler, bunun yeni bir savaş felaketine yol açabileceğini söyledi.

POMPEO'DAN 'DANS' PAYLAŞIMI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin ardından “Iraklılar özgürlükleri için dans ediyor. General Süleymani’nin artık yaşamıyor olmasından dolayı müteşekkirler” mesajıyla Irak'ta çekildiği iddiasıyla bir görüntü paylaştı.

TRUMP'TAN BAYRAK PAYLAŞIMI

ABD Başkanı Donald Trump, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından sosyal medyadan ABD bayrağı görseli paylaştı.

FİLİSTİN HALK KURTULUŞ CEPHESİ: ABD CEHENNEMİN KAPILARINI AÇTI

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) genel sekreter yardımcısıysa saldırının ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"ABD bu suikast ile cehennem kapılarını açtı. ABD'ye yanıt, tüm direniş güçlerini ilgilendirir. Kasım Süleymani 2006'da İsrail'e karşı savaşta Hizbullah'ın yanındaydı. Filistinlilerin ve Gazze'nin yanında oldu."

FHCK'den gelen resmi açıklamadaysa da "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Filistin halkının haklarını desteklemekte önemli rolü oldu. Siyonist düşmana karşı mücadeledeki ve direniş güçlerini desteklemekteki rolünü unutmayacağız." denildi.