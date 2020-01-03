ABD'de Trump'a tepkiler: Yeni bir savaş felaketi, İran'daki en güçlü ikinci kişiydi...

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası Demokrat Partili bazı isimler Trump'a tepki gösterdi. Trump'ın saldırı öncesi hiçbir bilgi vermediğini belirten senatörler, bunun yeni bir savaş felaketine yol açabileceğini söyledi.

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası ABD'den de ilk açıklamalar gelmeye başladı.

ABD'li Demokrat Senatör Tom Udall, operasyonun ''ABD güçleri ve halkını tehlikeye atabileceğini ve ABD'yi Ortadoğu'da Amerikan halkının istemediği ve desteklemediği yeni bir savaş felaketine sokabileceği' açıklamasında bulundu.

Udall, ''Trump yönetimini izlediği yolu değiştirmeye ve Ortadoğu'da sonu belirsiz yeni bir savaşa sürüklenmeden önce diplomasi çabası yürütmeye çağırıyorum" dedi.

Irak'ta savaşmış bir isim olan Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Seth Moulton da, Başkan Trump'ın bu son hamlesinin bölgesel savaşı tetikleyebileceği görüşünü dile getirdi ve yönetimi ''hala bir stratejisi olmamakla'' eleştirdi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Senatör Chris Murphy, ''Süleymani ABD'nin düşmanıydı buna kuşku yok. Soru şu: Amerika Kongre'nin herhangi bir yetkisi olmadan, İran'daki en güçlü ikinci kişiye suikast düzenledi ve bilerek dev boyutta bir bölgesel savaş riskini mi yarattı?'' dedi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Demokrat Başkan aday adayı ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'dan geldi. Biden yazılı açıklamasında, ''Hiçbir Amerikalı'nın Süleymani'nin yasını tutmayacağını ve Süleymani'nin Amerikan askerleri ve binlerce masuma karşı işlediği suçlardan dolayı bu cezayı hak ettiğini'' belirtti ancak bu hamlenin ''zaten tehlikeli olan bölgede gerilimi büyük ölçüde arttıracağını'' söyledi.

Biden, ''Yönetimin açıklaması, amacının İran'ın gelecekteki saldırılarını engellemek olduğunu söylüyor ancak bu hamlenin bunun tam tersi bir etki yapacağı hemen hemen kesin. Başkan Trump, kibrit kutusuna dinamit çubuğu attı' ifadesini kullandı.