İngiltere’de şehir hastanesi rezaleti

İngiltere'de Mart 2017 tarihinde açılması planlanan 335 milyon Sterlin maliyetli ve 646 yataklı Liverpool Kraliyet Şehir Hastanesi'nin açılışı, inşaatın 3 katında güçlendirme gerektiğinin saptanmasının ardından ikinci kez 2022'ye ertelendi.

İngiltere'de Mart 2017 tarihinde açılması planlanan 335 milyon Sterlin maliyetli ve 646 yataklı Liverpool Kraliyet Şehir Hastanesi'nin açılışı inşaatın tamamlanamaması nedeniyle önce Şubat 2019’a ertelendi.

Yapımcı Carillon firmasının 2018’de iflas etmesi nedeniyle tüm çalışma dururken, yapılan incelemeler sonunda 11 katlı inşaatın 3 katında güçlendirme gerektiği saptandı. Bunun üzerine açılış tarihi ikinci kez ertelenerek 2022’ye bırakıldı.

Hastanenin tamamlanması için bundan sonra gereken 300 milyon Sterlinlik kaynak ise kamu bütçesinden karşılanacak.