ABD Savunma Bakanı: Türkiye'nin Rusya'yla ilişkileri endişe verici

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kendisini en çok endişelendirenin 'Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşıp NATO ekseninden çıkması' olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşıp NATO ekseninden çıkmasından endişe duyduğunu söyledi.

Esper “Bence, ulusal savunma stratejimize uygun olarak Rusya’ya karşı koymanın temel yolu NATO, müttefiklerimiz üzerinden hareket etmek” dedi.

"Suriye ve Türkiye konusuna gelince; beni en çok Türkiye’nin Rusya’yla yakınlaşıp, NATO ekseninden çıkıyor olması endişelendiriyor” diyen Pentagon şefi Esper, “Önümüzdeki görev, onları nasıl geri çekebileceğimizi, NATO ile yakınlaştıracağımızı anlamak, çünkü onların anahtar partner olduğunu düşünüyorum, 70 yıl boyunca öyleydiler” diye ekledi.

Rusya’nın, Suriye’deki varlığını artırmasından daha çok kendilerini endişelendiren şeyin Ortadoğu ülkeleriyle işbirliği olduğunu söyleyen Esper, “Rusya’nın Mısır, Suudi Arabistan ve diğer yerlerdeki etkisinin genişletmesi beni endişelendiriyor, ama yine de Rusya’yla ilgili en büyük sorun Rusya’nın Türkiye’yle ilişkileri. Bu gerçekten beni endişelendiriyor” dedi ve “Türkiye, NATO ekseninden çıkıyor” diye ekledi.

SURİYE PETROLÜNÜ NE YAPTIKLARINI SÖYLEMEDİ

Esper, ABD hükümetinin Suriye petrolünü satmaya hazır olup olmadığına dair bir soruya ise “Askeri göreve odaklanıyorum. Görevimiz, IŞİD’in petrole ulaşmasını engellemek. Bu konuda söyleyebileceğim tek şey, halihazırda böyle planlar hakkında hiçbir bilgim olmaması” yanıtını verdi.