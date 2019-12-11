ABD Senatosu'nda Türkiye’ye yaptırım tasarısı komiteden geçti

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nde Türkiye’ye yaptırım öngören tasarı kabul edildi. Oylamada 18 evet, 4 hayır oyu çıktı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nde yapılan oylamada Türkiye’ye yaptırım öngören tasarı kabul edildi. Oylamada 18 evet, 4 hayır oyu çıktı.

Yaptırım tasarısına "Evet" oyu veren Senatör Bob Menendez, "Türkiye’nin son bir yıl içindeki adımları sınırı aştı. Tasarı Türkiye’nin Suriye’ye ilişkin davranışının kabul edilemez, S-400 alımının da savunulamaz olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor” dedi.

Komitede onaylanan tasarının Senato’nun oyuna sunulup sunulmayacağına Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Parti'den Mitch McConnell karar verecek.

Tasarı, Türkiye'nin YPG tarafından kontrol edilen Suriye topraklarında askeri harekatında yer alan yetkilileri, enerji endüstrisi ve finansal sistemine yaptırımlar öngörüyor.

Tasarıda öngörülen yaptırımlar arasında Türk yetkililerin ABD'deki varlıklarını dondurmak, vizelerini sınırlamak yer alıyor. Tasarıda Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın alınmasına karşılık CAATSA yaptırımlarının uygulanması da öngörülüyor.

