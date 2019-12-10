ABD'den Türkiye'ye yaptırım talebi

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ABD'de Savunma Bakanlığı'nın bütçesi onaylanırken, Savunma Bakanlığı'na bağlayıcılığı olmayan tavsiye niteliğinde önerilerde bulunuldu.

Reuters'ın son dakika gelişmesi olarak servis ettiği habere göre, ABD’li siyasetçiler Savunma Bakanlığı’nın 738 milyar dolarlık bütçesinde anlaşma sağladı. Yapılan görüşmeler sonrasında "Rusya ve Çin ile mücadele", "federal çalışanlar için ebeveynlik izni" ve ABD Başkanı Donald Trump’ın bir süredir gündeminde olan “uzay gücü” gibi konularda kararlar alındı.

ABD Temsilciler Meclisi ile Senato’nun Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin aylar süren müzakereler sonunda mutabık kaldığı anlaşmanın bu ay bitmeden Kongre tarafından onaylanması bekleniyor. Senato’nun Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nin ise Demokratlar tarafından yönetilmesi dolayısıyla bütçe tartışmaları çıkmaza girmişti.

Bütçe tasarısında “devam eden yabancı savaşlara” 71.5 milyar dolar ödeneceği belirtilirken aşırı iklim şartları ve doğal felaketler için ise 5.3 milyar dolar ayrıldı.

TÜRKİYE’YE YAPTIRIM ÖNERİSİ

Öte yandan 2020 yılı bütçesinde TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projeleri dolayısıyla yaptırımların da önünü açan tasarıda, F-35’lerin Türkiye’ye gönderilmesinin de engellenmesi gündemde. Kongre’nin bağlayıcılığı olmayan tavsiye şeklindeki kararında, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemi dolayısıyla yaptırım uygulaması da isteniyor.