Kalın'dan ABD yaptırımları açıklaması: Tasarı geçse de S-400 süreci devam edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Kongresinden yaptırım tasarısı geçse de S-400'lerle ilgili sürecin devam edeceğini söyledi. Kalın AKP'li Kıyıklık'ın Davutoğlu ve Babacan ziyaretlerinin Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olmadığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sürdüğü sırada basın toplantısı düzenledi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu akşam telefonda görüşeceğini duyuran Kalın görüşmede Suriye'nin yanısıra Libya konusunun da ele alınacağını belirtti.

AKP'Lİ ESKİ VEKİL KIYIKLIK'IN DAVUTOĞLU ZİYARETİ

Gazetecilerin, "AKP’li Feyzullah Kıyıklık'ın parti kurma hazırlığındaki Davutoğlu'nu ziyaret ettiği ve Babacan'ı ziyaret etme niyetinde olduğu belirtildi. Bundan Erdoğan'ı haberi var mı?" sorusunu yanıtlayan Kalın "Cumhurbaşkanımızın bir bilgisi yok" dedi.

Kalın şöyle konuştu:

"Kendisi büyüğümüzdür ve şu anda milletvekili değil. Sayın Davutoğlu'nu, Babacan'ı ziyaret etmesi konusunda Cumhurbaşkanımızın bir bilgisi yok. Kendisi de açıklamasında bir telkinde bulunmak için gitmediklerini söylüyor. Malvarlığı bellidir, burada gündem saptırmamak lazım. Şehir Üniversitesi ile ilgili yürüyen bir tartışma var. Onunla ilgili YÖK'ün de çalışmaları devam ediyor. İdari anlamda finansal anlamda bunları koordine etmek suretiyle hal yoluna koyacaklarını umuyoruz. Bu konu üzerinden başka bir siyasi tartışma başlatmayı gündem saptırma olarak değerlendiriyoruz. Konuya yoğunlaşalım. Cumhurbaşkanı zaten taraf değil burada, alınmış krediler var, YÖK var, Danıştay var... Bunu kutuplaşma vesilesi yapmadan bu konuyu uygun bir şekilde çözmek en doğrusu olacaktır."

ABD'DEN F-35 ALINACAK MI?

Kalın, "ABD'den F-35 alınacak mı?’ sorusuna ise, "Maalesef ABD bu tekliften hep kaçındı. NATO Zirvesi marjında da bu konuyu ele aldık. Bizim yaptığımız görüşmede bu teklifimizi yineledik. Burada tek taraflı olarak hem F-35 programından çıkaracak hem de CAATSA yaptırımına uğratacak bir şey olmadığı kanaatindeyiz" diye yanıt verdi. ABD Başkanı Trump'ın Kongre konusunda "sıkışıklık içinde" olduğunu syleyen kalın bu konunun ABD iç siyasetinin bir konusu haline geldiğini belirterek şunları söyledi:

'S-400'LERDEN GERİ ADIM YOK, PATRIOT ALMAYA HAZIRIZ'

"ABD Kongresi'nin Rusya'yla geniş kapsamlı askeri iş birliğine yaptırım getiren yasası, bizim S-400 anlaşmamızdan sonra yapıldı. Biz Rusya'yla anlaştığımızda ortada tasarı bile yoktu. Rusya, Trump'ın seçildiği seçime müdahale etti mi, etmedi mi, bu tartışma hala bitmiş değil. Trump yönetimini cezalandırılmak için gündeme alınmış bir konu bu. İrrasyonal tepkileri, duygusal patlamaları gördük hepimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Kasım'da Kongre üyelerine de tek tek bunları anlattı. Teknik açıdan bakıldığında S-400'lerin F-35'lere tehdit oluşturmasının söz konusu olmadığını anlattı. Bu konuda kendilerini kapatmış görünüyorlar çünkü konuyu siyasileştirdiler. Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve net, S-400'lerden geri adım söz konusu değil ve bunu kullandığımızda bir riskin oluşmaması için gerekli düzenlemeleri yapacağız. Patriotları almaya hazır olduğumuzu da söyledik. Macron da 'Avrupa'nın ürettiği SAMP-T füzelerini teklif ettik ama Türkiye almadı' dedi. Bu doğru değil."

Türkiye'ye ambargo uygulanmasına yönelik tasarı ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu’nda onaylanması konusunda ise Kalın "Bunun bizim S-400 kullanmamıza dönük bir tepkisi olmayacaktır. Kongre'den bu tasarı geçse de, geçmese de S-400'le ilgili süreç devam edecek. Bunlar ihtimal dahilindedir. CAATSA'da seçilmesi gereken maddeler var biliyorsunuz. Sayın Trump'ın iyi niyette olduğunu biliyoruz. Kongre'den geçmiş bir yasa olduğu için eli kolu bağlı. Yaptırım tasarısında bulunan 12 maddeden hangilerini seçeceği de başkana kalmış bir şey" dedi.