'Yerli Malı Haftası' bilançosu: Onlarca öğrenci zehirlendi...

‘Yerli Malı Haftası’ sebebiyle okula getirilen yiyecekler çok sayıda öğrencinin zehirlenmesine neden oldu. Maraş, Çorum, Zonguldak, Tokat ve Esenyurt'ta şu ana kadar 108 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

'Yerli Malı Haftası' nedeniyle yapılan etkinlikler sonrası çok sayıda ilden zehirlenme haberi geldi. Kahramanmaraş, Zonguldak, Çorum, Tokat ve Esenyurt'ta çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA 8 ÖĞRENCİ

Kahramanmaraş’ta ‘Yerli Malı Haftası’ sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Onikişubat ilçesindeki bir okulda yaşandı. Yerli Malı Haftası nedeniyle öğrenciler okula getirdikleri yiyeceklerden tüketti.

Sınıftaki 8 öğrencide bir müddet sonra mide bulantısı ve karın ağrısı başladı.

Öğretmenler tarafından çağrılan sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

ÇORUM'DA 14 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çorum'da ise 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, Yerli Malı Haftası dolayısıyla evlerinden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra öğrencilerde mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

EREĞLİ'DE 15 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de 15 öğrenci öğlen yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı.

Ereğli Ören İlkokulu ve Ortaokulunda öğle yemeğinde köfte ve patates kızartması yiyen öğrenciler, mide bulantısı şikayetinde bulundu. 15 öğrenci Ereğli İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, öğle verilen köfte ve patates kızartmasının tüm okullara verildiği, çocukların neden etkilendiğinin yapılacak inceleme sonucu ortaya çıkacağı belirtildi. Yemeklerden numune alınırken, soruşturma başlatıldı. 15 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

41 ÖĞRENCİ ZEHİRLENDİ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Yerli Malı Haftası sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Harun Yüksel Ortaokulu’nda yaşandı. Öğrenciler, okulda Yerli Malı Haftası için evlerden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan toplam 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öğrencilerden 37’si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 4 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

30 ÖĞRENCİ HASTANEDE

Önceki akşam İstanbul Esenyurt'ta bir okulda yapılan Yerli Malı Haftası etkinliğinde yaklaşık 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı.